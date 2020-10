Mega-Sena acumula e paga prêmio de R$ 38 milhões no próximo sábado (24)

O candidato a prefeito Tião Bocalom (Progressistas) e a vice Marfisa Galvão (PSD) realizaram na tarde desta quinta-feira, 22, uma enorme carreata que passou por diversos bairros da parte alta de Rio Branco.

Na atividade, Bocalom recebeu centenas de manifestações de carinho, palavras de incentivo e apoio de comerciantes, empresários, populares e trabalhadores de diferentes segmentos. A agenda contou ainda com uma caminhada realizada no bairro José Augusto e teve a participação do senador Sérgio Petecão.

Entusiasmado, Bocalom conversou com a população e afirmou que a mini carreata superou as expectativas. “Um sucesso total, porque estamos chegando em todos os bairros, podendo acenar e pedir voto a todos”, afirmou Bocalom.

A dupla aproveitou para ouvir reivindicações dos moradores e sugestões de trabalho para a próxima gestão, apresentaram os projetos elaborados para o Plano de Governo 2020-2021, colheram novas ideias para melhorar ainda mais as metas estabelecidas.