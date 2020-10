Kinpara lamenta morte de primo coordenador: “um defensor do nosso projeto”

O goleiro Bruno Fernandes, que voltou oficialmente aos gramados com o Rio Branco, marcou seu primeiro gol com a camisa do Estrelão no jogo desta quinta-feira, 22, em disputa com o Bragantino, do Pará, na Arena Acrena. O gol, marcado no início no segundo tempo, foi bastante comemorado pela equipe rio-branquense.

Bruno marcou o gol após o jogador Vandinho sofrer um pênalti. O goleiro cobrou bem o chute e acertou seu primeiro gol com a camisa do Rio Branco. Mesmo assim, o jogo terminou empatado em 1×1 com o Bragantino, com gol de Edgar, do time paraense.

A disputa ocorre no campeonato do Brasileirão, pela Série D. Com o empate desta quinta-feira, o time do Rio Branco termina a rodada na 4ª colocação do Grupo A. O Estrelão vai voltar ao campo no próximo domingo, dia 25, para enfrentar o time de Ji-Paraná, no interior de Rondônia.