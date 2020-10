Descentralização no combate à malária reduz 12% os casos da doença no Acre

O Acre reduziu 12% nos índices que apontam casos de malária no estado. No período de janeiro a setembro de 2019, o estado registrou 9,3 mil notificações da doença. No mesmo período deste ano, foram 8,1 mil casos. Os dados são do Sistema de Informações da Malária (Sivep-Malária).

A vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) garante que o ato de descentralização do combate à malária, com parceria entre governo e prefeituras, contribuiu para a diminuição dos índices da doença nas regiões de maior prevalência, como o Juruá.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves ainda detêm a maior concentração de casos. Juntos, os três municípios que formam a Regional do Juruá somam 91% do total de notificações de todo o estado. Entretanto, Mâncio Lima e Rodrigues Alves apresentaram redução. De janeiro a setembro deste ano, as duas cidades registraram 2,4 mil casos, enquanto que no mesmo período do ano passado foram 4,2 mil.

Outra redução ainda mais expressiva ocorreu nos municípios de Senador Guiomard e Marechal Thaumaturgo, com diminuições de 33,2% e 44%, respectivamente, se comparados os primeiros 9 meses de 2019, em relação a este ano.

Entre os fatores que resultam na redução de casos, o responsável pela área técnica da malária da Vigilância em Saúde da Sesacre, Dorian Jinkins de Lima, destaca o diagnóstico mais precoce e a descentralização das ações de prevenção e controle da doença. As principais ações desenvolvidas contra a malária são exames diagnósticos, borrifação de veneno nos domicílios e atividades de prevenção e orientação promovidas pelo município, com apoio do governo do Estado, por meio da Sesacre, além da entrega de medicamentos para tratamento nas residências.

Fonte: Agência de Notícias do Acre