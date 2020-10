Bocalom, Marfisa e Petecão realizam carreata na parte alta de Rio Branco

O candidato à prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Roberto Duarte, visitou na tarde desta terça-feira, 22, os comerciantes do bairro Tucumã e aproveitou para apresentar as suas propostas voltadas ao emprego e empreendedorismo.

Na conversa com os comerciantes e moradores, Duarte apresentou o seu programa Pronegócio que prevê oferta de microcrédito produtivo em até R$ 5 mil com juros próximos a zero.

O emedebista colocou como meta para os próximos quatro anos promover a geração de emprego e renda, e apoiar especialmente os empreendedores no enfrentamento da crise pós pandemia.

“A campanha deste ano está diferente e mais curta. Mais do que nunca é fundamental este “olho no olho” da população. Seremos parceiros da iniciativa privada e reduziremos a burocracia a quem quer empreender, com mais oportunidade de trabalho, emprego e renda”, pontuou.