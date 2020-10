PRF abre estágios para estudantes de nível superior e médio com bolsa de R$ 1 mil

Terminou no último sábado, 17, o prazo para que as gestões municipais tivessem manifestado interesse nos recursos do auxílio emergencial para a cultura, estabelecido pela Lei Aldir Blanc. Agora, após esta etapa, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) alerta que é preciso acompanhar o processo e verificar se há pedido de complementação do documento.

A entidade disponibilizou uma lista com municípios com pendência no plano de ação. Após análise, se o plano de ação não estiver de acordo com a Lei, o governo federal solicita a complementação. Nesse caso, o gestor deve fazer os ajustes na Plataforma+Brasil e enviar o plano para nova análise.

No Acre, os municípios de Marechal Thaumaturgo e Acrelândia aparecem entre os que precisam de correção no plano de ação.

Quando o plano de ação é aprovado pela União, o passo seguinte é a abertura de uma conta bancária pela Plataforma +Brasil. Por meio dela os recursos são transferidos em parcela única, devendo o município comunicar ao gerente da agência de relacionamento quem serão os gestores locais responsáveis por operar a verba.

Caso a gestão local tenha se equivocado na indicação da agência de relacionamento do Banco do Brasil em um plano de ação já autorizado, pode solicitar a correção pelo e-mail auxiliocultura@turismo.gov.br. A retificação só pode ser feita se o município ainda não tiver assinado o termo de adesão.