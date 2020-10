Judiciário diz que soltura de réu por homicídio foi “irregular” por haver outro crime

Foto: Rede Social

Mais um assessor próximo do vice-governador, Major Rocha, foi demitido. Alessandro Geraldo da Silva é o que se costuma chamar no Acre como se fosse “da cozinha”, de Rocha. Goza da amizade e da confiança do vice-governador acreano.

Nesta segunda-feira, 19, foi surpreendido com sua exoneração no Diário Oficial. Gladson Cameli o demitiu do cargo de chefe de departamento que ocupava na Fundação Elias Mansour (FEM) desde março do ano passado.

Ao ac24horas, Alessandro afirmou que não houve nenhum motivo para sua demissão, além de retaliação por ser próximo à Rocha.

A FEM é dirigida por Manoel Pedro, conhecido como Correinha, que, inclusive, é presidente do PSDB no Acre e se especula que também poder ser exonerado do cargo.

A reportagem procurou o governo do estado, que afirmou, por meio de sua porta-voz, Mirla Miranda, que não vai se pronunciar sobre a demissão de Alessandro.