Gerente, mecânico e padeiro: veja as 29 vagas do SINE desta quarta-feira

Confira a agenda dos sete candidatos à Prefeitura de Rio Branco para esta quarta-feira (21). Entre as atividades estão: gravação de programas eleitorais, bandeiraços, reuniões com empresários e empresas.

O candidato do Partido Social Cristão, Jamyl Asfury, pela manhã visita empresas, À tarde continua com visita em empresa e encerra com reunião com moradores do Adalberto Sena.

O candidato do Avante, Jarbas Soster, inicia agenda tomando um café da manhã no Mercado da Estação Experimental e em seguida participa de um bandeiraço no semáforo da Agroboi. À tarde, reunião com diretores de sindicato e às 16h visita ao comércio do mercado da paz.

O candidato do Partido dos Trabalhadores, Daniel Zen, inicia o dia na área comercial do bairro Esperança II, logo após, segue em agenda no Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac). Zen segue a tarde em caminhada no bairro Xavier Maia.

O candidato do MDB, Roberto Duarte, participa de gravação de programa eleitoral, logo após se reúne com empresários e em seguida realiza visita ao comércio da Floresta. À tarde participa de reunião em empresas e alinhamento e planejamento de campanha.

O candidato do PSDB à Prefeitura, Minoru Kinpara, se reúne com apoiadores e em seguida com moradores da Vila Manoel Marques. À tarde, se reúne com candidatos a vereadores e apoiadores do bairro Sobral e Tucumã.

A candidata do PSB à Prefeitura, Socorro Neri, se reúne com colaboradores da Casa Matos e Gazin. À tarde, se reúne com apoiadores da candidata Vanessa Facundes (PDT).

O candidato do Progressistas, Tião Bocalom, participa de entrevista na TV Gazeta e logo depois grava para sua campanha eleitoral. À tarde, participa de bandeiraço na rotatória do Aviário e se reúne com pastores do comitê central.