Fies abre vagas remanescentes no dia 26 de outubro

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou na manhã desta segunda-feira, 19, o termo de adesão em que a União repassa mais R$ 1 milhão para promover o acesso à alimentação e incentivar a produção de alimentos dos agricultores rurais no Estado do Acre. Ainda na oportunidade, foi anunciado que o Acre receberá mais R$ 10 milhões para que todas as escolas do Acre tenham tecnologia ou meios para obter a própria água mineral. Serão 588 escolas beneficiadas em todos os municípios.

A ação, que contou com a presença do governador Gladson Cameli e de membros da bancada federal, visa beneficiar mais de 800 agricultores familiares locais e atender mais de 41,3 mil pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, com as doações de 1,3 mil toneladas de alimentos. Dos 22 municípios do estado do Acre, 11 executam o PAA.

O valor repassado de R$ 1 milhão é referente ao orçamento da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020 e se soma aos recursos repassados ao programa em abril deste ano, com a Medida Provisória 957/2020 que abriu crédito extraordinário de R$ 500 milhões. O estado do Acre recebeu R$ 5.272.930,00, desses R$ 2,5 milhões foram via CONAB, R$ 1,7 milhão via PAA Estadual e R$ 1 milhão com recursos do LOA 2020.

Onyx ressaltou que em 2019 o atual governo reorganizou a estrutura de governo do Brasil. “Fizemos o revogaço, fizemos a lei de liberdade econômica, fizemos a reforma da previdência, diminuímos o déficit da dívida pública, mas infelizmente surgiu a pandemia da China”, disse o chefe de estado que frisou que a crise de saúde foi “muito mal manejada pela OMS que seguiu a questão ideológica. “O Bolsonaro apanhou muito, mas hoje o mundo reconhece que nós tínhamos um presidente que ousou a falar que tínhamos que aliar a proteção a vidas, mas também aos empregos”, destacou.

O Ministro ressaltou que além do aporte de R$ 1 milhão, a Conab investirá no Acre mais R$ 2,5 milhões que beneficia mais 3 mil famílias. Ele também aproveitou para anunciar que o Acre tem 588 escolas que não tem acesso a água. “Mas nós estamos assinando os contratos para que a gente zere isso. Nós teremos 100% para dar água para beber as crianças. Investimento de R$ 10 milhões. O presidente Bolsonaro mandou essa boa notícia”, disse.

Entusiasmado com os anúncios , o governador Gladson Cameli agradeceu a bancada federal e ressaltou que tudo que tem sido feito no Acre “tem dedo do governo Bolsonaro”.

“A nossa bancada federal tem honrado a população do Acre em Brasília. Eu estive com o presidente para agradecer o Bolsonaro pelo que ele tem feito pelo Acre. Quero externar que tudo que é feito tem o dedo do governo federal”, disse o chefe do executivo.

Cameli enfatizou ao Ministro que a infraestrutura do Acre está pronta e pediu que Ônix trabalhe para trazer uma fábrica para o Acre. “Em dezembro inauguramos a ponte do rio Madeira que eu digo que é o segundo canal do Panamá. Essa foi a minha grande bandeira de campanha. Com toda essa influência a trazer uma fábrica que queira vir aqui para o Acre gerar emprego e renda. Aqui temos ZPE, área de Livre Comércio. Eu estou disposto a entregar a parte do Estado para inciativa privada desde que gere emprego. Uma se instalando a porta abre para as outras”, disse.

O PAA

O Programa de Aquisição de Alimentos é uma das ações federais para a Inclusão Produtiva Rural das famílias mais pobres, e tem como finalidades a promoção do acesso à alimentação e o incentivo à agricultura familiar.

Para o alcance dessas metas, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino.