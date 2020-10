Enade 2019: alunos da rede privada foram maioria na avaliação, segundo Inep

A aproximação do período de chuva no Acre fez com que a secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) emitisse um alerta à população nesta quarta-feira, 21, sobre a necessidade de manter os cuidados contra a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito causador da dengue, zika e chikungunya. Neste período, principalmente, objetos que acumulam água devem ser constantemente observados e esvaziados.

A Saúde do Acre tem enviado notas de alerta aos municípios, solicitando a intensificação das ações de prevenção e controle. O governo diz que tem redobrado as visitas técnicas para intensificar as ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo mosquito e evitar que o estado sofra com novo surto de dengue, por exemplo.

Relacionado

Ao portal Agência de Notícias do Acre, a chefe do Núcleo de Transmissão Vetorial, Márcia Andréa Morais, explicou que nestas ações, “começando pelo Juruá, os técnicos do Núcleo de Doenças de Transmissão Vetorial apresentaram a situação entomológica e epidemiológica dessas doenças em todo o estado, enfatizando os municípios que apresentam maior risco de ocorrência de surtos ou epidemias”.

Nesse momento, é necessário trabalho integrado entre atenção básica, vigilância epidemiológica, assistência à saúde, educação em saúde e controle vetorial. Os ovos do mosquito resistem até cerca de 450 dias em baixa umidade e eclodem ao entrar em contato com a água. Por isso, galões, caixas d’águas, tonéis, vasos de plantas, entre outros, os reservatórios, devem ser eliminados e passar por limpeza constantemente.