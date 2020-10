Em época de eleição, avião da Polícia Federal desembarca em Rio Branco e gera apreensão

A desidratação neste período de calor e de baixa umidade pode afetar órgãos e sistemas importantes do organismo

Nas últimas semanas o Acre tem sofrido ainda mais com a forte onda de calor que assola a maioria dos estados brasileiros, principalmente na região Norte nesta época. Temperaturas que chegam a 38°C e sensação térmica de mais de 40°C, aliadas à escassez de chuvas e a baixa umidade do ar, têm sido frequentes no estado, principalmente na capital acreana. Com isso, médicos passaram a alertar para a importância da hidratação mais incisiva da população neste período. Caso contrário, podem-se agravar males nos rins, coração e até no pulmão.

O médico pediatra e especialista em alergia e imunologia, Guilherme Pullici, concedeu entrevista à Rede Amazônica do Acre nesta terça-feira, 13, explicando quais cuidados as pessoas devem tomar para evitar problemas nos órgãos e sistemas vitais do corpo decorrentes do calor. Segundo o profissional, as doenças mais comuns nesse período são aquelas relacionadas à Pressão Arterial (PA), insuficiência renal, entre outras.

Entre as doenças causadas pela falta de cuidado e calor, estão: o comprometimento dos rins. “Uma dica é sempre prestar atenção na urina, ela tem que estar clara e relativamente abundante. A insuficiência renal aguda é uma das situações mais comuns, além da queda de Pressão Arterial (PA), mal estar, moleza no corpo, sensação de cansaço, tudo isso pode indicar a necessidade de consumir mais líquidos”, argumenta o especialista.

No coração, o forte calor aliado à falta de hidratação no corpo o torna alvo. “A queda da pressão arterial pode causa taquicardia”. Respiração mais rápida e cansada e sintomas do Sistema Nervoso Central (SNC), confusão mental, e problemas cognitivos temporários também podem ser ocasionados. “Mas a hidratação com alimentação adequadas é capaz de sanar todos esses problemas”, afirma o médico.

De acordo com Pullici, a primeira recomendação é a mais básica: se hidratar bem, tomar bastante líquido, principalmente água, e consumir bastante alimentos ricos em águia. “Além de alimentos ricos em agentes antioxidantes, que ajudam a combater os males do calor e das infecções que aparecem nessa época”, ressalta.

É necessário ainda que as pessoas evitem praticar atividades físicas em horários em que o calor é mais intenso, como no horário do almoço, por exemplo. “Assim estarão evitando que os sintomas da desidratação apareçam mais precocemente”.

Segundo o médico, a desidratação pode trazer consequências não somente às mais comuns, como queda da Pressão Arterial, mas também males para o coração, rins e pulmões.

“O calor em excesso pode trazer consequência para diversos órgãos e sistemas do nosso corpo. Recorrer ao sorvete, por exemplo, não é a melhor forma de se hidratar, pois além de conter bastante açúcar, tem muita gordura. Deve ser uma exceção e ocorrer de forma eventual”, garante o especialista.

O médico destaca que importante mesmo são os líquidos e principalmente os naturais. “Água em primeiro lugar. A água de coco também contém potássio, que é muito importante. Líquidos isotônicos são bons também porque contem minerais fundamentais para o funcionamento do organismo”.

Os alimentos salgados também são conhecidos como vilões em época de muito calor, pois acabam sendo prejudiciais devido ao excesso de cloreto de sódio, que pode aumentar ainda mais a demanda de água no corpo. “O consumo de fruta nesse momento é essencial, porque além de hidratar, tem os sais mineiras que são essenciais para o corpo, sem causar essa demanda excessiva de água”, diz Guilherme.

Deve-se haver também uma atenção especial para os idosos, que têm uma percepção de sede diminuída e acabam esquecendo-se de consumir água, mesmo em dias mais quentes. “Ficar muito tempo na piscina pode dar uma falsa sensação de estar hidratado e diminui a percepção da necessidade de consumir água”, diz o médico, alertando para a necessidade de andar com garrafa de água mesmo dentro da piscina.