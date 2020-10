Carlos Venícius diz que Carla Mendonça faz terrorismo e “sobe nas costas do governador”

O candidato do MDB afirmou também que o PT representa o continuísmo e que o PSD não traz novidade

O candidato do MDB à prefeitura de Xapuri, o advogado Carlos Venícius, elevou o tom de sua campanha e direcionou os canhões, antes voltados apenas para o candidato da situação, Ubiracy Vasconcelos (PT), para os demais adversários na disputa majoritária municipal, principalmente para a candidata do Progressistas (PP), Carla Mendonça.

Em live transmitida pelo Facebook, na noite da última terça-feira, 20, o emedebista desafiou os demais candidatos para um debate, afirmou que o candidato do PT, Bira Vasconcelos, representa o continuísmo; que Gessi Capelão, do PSD, não representa novidade, por estar 12 anos na política; e que Carla Mendonça, do PP, faz parte do grupo mais perseguidor da história de Xapuri.

Com referência à candidata do PP, Carlos Venícius afirmou que o povo “está com saudades da época da perseguição do PT a funcionários públicos”. Ele se referiu à maneira com que o grupo do deputado Antônio Pedro (DEM), marido de Carla Mendonça, conduz os órgãos estaduais no município desde que o atual governo chegou ao poder.

“No tempo do PT, os funcionários eram obrigados a balançar bandeira e ir para passeatas. O povo está é com saudades daquela época porque com vocês é pior. Agora, tem que postar no WhatsApp, tem que adesivar carro e tem que ficar pulando. Xapuri tá com saudade da época em que o PT governava os órgãos estaduais”, disse o candidato durante a transmissão.

O candidato do MDB também mandou um recado direto para o governador Gladson Cameli, que apareceu em vídeo postado recentemente por Carla Mendonça em sua página no Facebook manifestando apoio à candidatura da progressista e prometendo mais uma vez a construção da reivindicada ponte sobre o Rio Acre no município.

“Governador, o senhor não precisa que nenhum prefeito aqui seja do seu partido para fazer ponte não, pare com isso. O senhor está esquecendo que aqui nós também somos oposição e que aqui existem três partidos que também trabalharam pela sua eleição, não foi apenas um deputado não”, afirmou em tom de desabafo o candidato do MDB.

Carlos Venícius disse ainda que a candidata do PP “sobe nas costas do governador” e faz uma campanha baseada em pressão e perseguição contra servidores terceirizados e comissionados da estrutura estadual. “Ainda vou perguntar ao governador, um dia, se ele tem conhecimento das perseguições que ocorrem em Xapuri”, concluiu.

Até o fechamento desta matéria, Carla Mendonça (PP), Bira Vasconcelos (PT) e Gessi Capelão (PSD) não haviam se manifestado nas páginas de campanha, em suas redes sociais, sobre as afirmações do candidato do MDB. O ac24horas encaminhou pedido de informações sobre as ações de campanha a todos os candidatos e garante o igual espaço a todos.