Ufac lamenta nota no Enade e diz que resultado não reflete na formação dos alunos

A Universidade Federal do Acre (Ufac) lamentou o resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2019 divulgado nesta terça-feira, 20, no qual o curso de medicina obteve nota 1. Em Nota, a instituição ressalta que a nota abaixo do esperado não reflete fielmente a qualidade da formação dos alunos do curso, haja vista os vários fatores que podem ter influenciado no resultado.

“A nota reflete o momento da avaliação de turmas específicas e não do curso como um todo, e o compromisso individual de cada formando com sua instituição é um fator preponderante”, afirmou.

Segundo a Ufac, esse resultado está sendo avaliado com toda a equipe de gestão, não só para compreendê-lo, mas também identificar suas razões e eventuais distorções no trabalho desenvolvido.

“O foco é sempre o padrão de qualidade do curso de medicina e de todos os cursos ofertados pela Ufac. Assim, a administração superior não medirá esforços e continuará investindo em ensino, pesquisa e extensão”, pontuou em nota.

Por fim, a Ufac afirmou que os acadêmicos do curso de medicina são exemplo de dedicação e elencou as ações diante da pandemia do novo coronavírus.

“Tiveram iniciativa com importante participação em projetos para combatê-la no Acre, com teleatendimento e produção de equipamentos de proteção individual (EPIs) para profissionais de saúde locais e de parte de Rondônia e do Amazonas. Confiando na qualidade da formação de seus alunos, a Ufac mantém seu compromisso com a educação superior no Acre”, encerrou.