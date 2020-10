Traficante tenta fugir da PM, cai de moto e acaba preso com 4 quilos de cocaína

Na agenda de campanha dos sete candidatos à prefeitura de Rio Branco para esta terça-feira, 20, estão a gravação de programas eleitorais, bandeiraços e reuniões com empresários e empresas. O candidato do Partido Social Cristão, Jamyl Asfury, pela manhã visita empresas, concede entrevista na TV Gazeta e depois caminhada na baixada. À tarde continua com visita em empresa e encerra com reunião sobre a causa animal.

O candidato do Avante, Jarbas Soster, inicia agenda às 14 horas em reunião com apoiadores no Santa Inês, segue para o Recanto dos Buritis e encerra na Vila Acre. Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, inicia o dia na Cooperacre, logo após segue em agendas na loja Gazin e participa de entrevista no Facebook. À tarde Zen realiza caminhada no bairro Nova Esperança e encerra o dia em agendas no Calafate e Panorama.

O candidato do MDB, Roberto Duarte, participa de gravação de programa eleitoral, logo após se reúne com empresários e em seguida realiza caminhada no comércio da Estação Experimental. À tarde participa de reunião de alinhamento e planejamento de campanha, e depois realiza caminhada no comércio do Calafate e reunião com candidato a vereador no bairro Laélia Alcântara.

Minoru Kinpara, do PSDB, se reúne com apoiadores e participa de reunião no bairro Conjunto Esperança. À tarde, se reúne com lideranças, no bairro Nova Esperança e no Vôlei da AABB.

A candidata do PSB à prefeitura, Socorro Neri, se reúne com colaboradores de supermercado e realiza outra roda de gravações de programa eleitoral. Ao final da tarde se reúne na Unisol, participa de Encontro das Mulheres do partido e concede entrevista ao DCE da Ufac.

Por fim, o Progressista Tião Bocalom se reúne com empresários, caminha no Bairro Plácido de Castro e se reúne com empresários. À tarde participa de entrevista com a vice-Prefeita Marfisa Galvão na TV Gazeta, e depois realiza um bandeiraço no Terminal Urbano.