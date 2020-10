Sem peças de reposição, Depasa vive em colapso, diz Edvaldo

Os vereadores Mamed Dankar (PROS), Railson Correia (Podemos), Rodrigo Forneck (PT) e Artêmio Costa (PL), durante sessão desta terça-feira, 20, da Câmara de Rio Branco, pediram providências do governo e prefeitura acerca do problema da falta de abastecimento de água, que vem assolando moradores de diversos bairros da capital.

O vereador Rodrigo Forneck (PT) afirmou que é “consenso” que em toda Rio Branco ocorre a falta de água. “A situação tá muito preocupante. Eles estão afastando toda a área técnica de que é quem conhece o problema. Toda semana eles vem com uma desculpa nova: é a distribuição, a bomba, reservatório e dentre outras coisas. Mas o fato é que há muitos anos, a gente não via uma crise de abastecimento como estamos vendo agora. O fato é que tem que ser tomada alguma medida”, pontuou.

Relacionado

O vereador Railson Correia (Podemos) corroborou a fala de Forneck de que muitos têm sido afastados, inclusive, até engenheiros que trabalham no saneamento de água e esgoto.

“A gente não pode fechar os olhos pra isso. Tem gente com 20 dias sem água. Isso é crime. Tem uma galera aí que me ameaçou até de processar. Não dá pra tratar a falta da água desse jeito. As pessoas certas tem que estar no lugar certo”, afirmou.

O vereador Artêmio Costa (PL) pontuou que nesse momento de pandemia a falta de água é muito grave e pediu uma resolução tanto da Prefeitura e do Estado.

“Muitas famílias estão gastando dinheiro para comprar água. Isso é falta de respeito com a população. Nesse momento de pandemia, muitas famílias não têm água nem para lavar as mãos”, afirmou.

O vereador Mamed Dankar (PROS) lamentou o desabastecimento e pontuou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) não prevê nenhum real para a reversão do saneamento e água do Estado para o Município.