Advogado do PSOL acredita que candidaturas indeferidas em Xapuri serão validadas

A saída do Diretor de Operação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), José Tanaca, exonerado na edição da última sexta-feira, 16, do Diário Oficial ainda repercute. Nesta segunda-feira, 19, o Sindicato dos Servidores do Detran do Acre (Sindetran-AC) publicou uma nota onde repudia a demissão.

Tanaca é funcionário de carreira, agente de trânsito, e de acordo com o sindicato, foi exonerado nem qualquer justificativa técnica ou administrativa. O governo do Estado foi procurado, mas ainda não se manifestou sobre os motivos da demissão de José Tanaca.

Os colegas de trabalho destacam que Tanaca não mediu esforços para melhorar a qualidade de vida dos funcionários e foi o primeiro servidor efetivo a ocupar o cargo de Diretor no Detran. “No caso da troca deveria manter o cargo com servidor da Autarquia, pois os mesmos têm conhecimentos dos problemas”.

Leia a nota:

NOTA DE REPÚDIO

O Sindicato dos Servidores do Detran SINDETRAN- AC, vêm a público repudiar a Exoneração do Diretor de Operações JOSÉ TANACA DA SILVA FERREIRA, sem qualquer justificativa técnica e administrativa e ao mesmo em que se solidariza ao Servidor e manifesta sua gratidão e profundo respeito ao Senhor José Tanaca, por todos os serviços prestados.

Enquanto Diretor de Operações o agente de trânsito José Tanaca não mediu esforços para melhorar a qualidade de vida dos funcionários, dedicou-se no máximo para trazer melhorias para o órgão. José Tanaca, foi o primeiro servidor efetivo a ocupar o cargo de Diretor do DETRAN/AC, no qual exerceu nesse pequeno período um trabalho excepcional, mostrando que os servidores efetivos tem competência para assumir um cargo de grande importância, e que no caso da troca deveria manter o cargo com servidor da Autarquia pois os mesmos tem conhecimentos dos problemas. O servidor demonstrou durante sua gestão na Diretoria de Operações priorizar o bom atendimento aos usuários, lutou por melhorias para os servidores efetivos. O SINDETRAN gostaria de expressar nossos sinceros agradecimentos ao Vice-Governador Major Rocha pela oportunidade de colocar na Direção um servidor de carreira e reconhecer a importância da valorização dos servidores públicos em cargos de diretoria.

Importante mencionar que em nenhum momento enquanto exercia o cargo de Diretor de Operações demonstrou em seus atos em quanto gestor que estava contra o governo, mas sim contra a má gestão administrativa que impera no órgão, as dificuldades de avanço para a construção de um Detran melhor pra os servidores como nossa diretoria Sindical já vem buscando denunciar e expor para a nossa sociedade a situação precária em que se encontra o Detran. Reconhecemos que durante sua gestão como diretor de operações cada decisão foi realizada com responsabilidade e dedicação para ajudar a construir um novo Detran, e agradecemos por sempre lutar e buscar a valorização dos servidores, por demonstrar uma gestão paute no conhecimento técnico que valorize os servidores de carreira tem como resultado bons resultado para o Departamento e para a nossa população.

Sua passagem pela Diretoria de operações orgulha os servidores

Atenciosamente.

Rio Branco, Acre 19/10/2020

Isacc de Moura Oliveira