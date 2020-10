Recepcionista, garçom e padeiro: SINE oferece 31 vagas de trabalho nesta segunda

Confira a agenda dos sete candidatos à Prefeitura de Rio Branco para esta segunda-feira (19). Entre os compromissos estão: bandeiraço, visita ao Mercado Municipal, reunião com apoiadores e gravação para material de campanha.

O policial federal e pastor Jamyl Asfury inicia o dia com visitas a empresas. À tarde reunião com moradores do bairro Rosa Linda e Recanto dos Buritis e encerra se reunindo com Bispo Manoel Miranda.

Já o candidato do PSDB à Prefeitura de Rio Branco, Minoru Kinpara, não informou quais serão seus compromissos nesta segunda-feira (19).

O candidato do MDB, Roberto Duarte, pela manhã, grava material de campanha e se reunirá com empresas, além de participar de visita com vereadores nos bairros Chico Mendes, Tancredo Neves, Aviário e Calafate, às 8h uma caminhada no bairro Quinze. À tarde se reúne com os coordenadores de campanha para um alinhamento

A prefeita Socorro Neri se reúne com colaboradores do Arasuper do Tangará e logo em seguida reunião com os funcionários da Panificadora do Dedê e depois reunião com o cadastro de reserva da PC. À tarde deverá se reunir com apoiadores na quadra do colégio Meta e encerra o dia com uma reunião dos candidatos do Podemos.

O candidato do Progressistas à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom se reúne com empresários e realiza caminhada às 8h na Floresta e depois se reúne com artesãos do comitê central. À tarde reunião com empresários e bandeiraço na Agroboi da avenida Ceará.

O candidato do Avante, Jarbas Soster, realiza ato no comércio Chico Mendes e encerra o dia com apoiadores na cidade do Povo.

O candidato do Partido dos Trabalhadores, Daniel Zen inicia o dia participando de entrevista no programa Balanço Geral, e depois realiza agendas na Feira do Manoel Julião e na área comercial do bairro Tucumã. Zen segue a tarde em caminhada no Mocinha Magalhães e finaliza o dia com professores.