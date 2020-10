Rebanho bovino cresce 6,2% e chega a 3,5 milhões de cabeças no Acre

Após toda a polêmica e diversas manifestações sobre sua contratação pelo Rio Branco, o goleiro Bruno Fernandes, condenado há mais de 20 anos pelo assassinato de Eliza Samúdio, não conviveu mais com protestos no Acre e tem tido liberdade para jogar futebol.

Fora do Acre, o atleta teve que enfrentar um primeiro protesto pela sua volta aos campos. Um pequeno, mas barulhento, grupo de mulheres da cidade de Bragança, no interior do Pará, onde o jogador se encontra junto com a delegação do Rio Branco para uma partida contra o time local pelo Campeonato Brasileiro da Série D, foi até a frente do hotel onde a equipe acreana está hospedada para protestar contra a presença do jogador.

Munidas de cartazes e gritando palavras de ordem, as mulheres gritaram que “lugar de assassino é na cadeia e não na nossa cidade”. Andreia Pereira, funcionária pública do grupo de cerca de 15 mulheres, afirmou que o sentimento com a presença do atleta era de revolta. “Esse movimento representa a revolta de Bragança e de todo o Pará com um cara que tá tentando ser de novo ídolo no Brasil, quando ele não é. Ele é um assassino, que oculta um cadáver, e ele não representa o nosso futebol. É um atentado contra a nossa dignidade de nós mulheres a presença do Bruno em um time de futebol”, afirmou.

Bruno foi um dos jogadores do Rio Branco que precisou de atendimento médico em uma UPA de Bragança após apresentarem sintomas de intoxicação alimentar após o jantar na noite do último sábado, 17. A CBF atendeu a um pedido do clube acreano e transferiu a partida, que deveria ter ocorrido no domingo, para esta segunda-feira, 19.

Veja o vídeo: