Ex-deputado Heitor Júnior deixa hospital e segue rifando brindes para quitar tratamento

O deputado federal Alan Rick (DEM) participou na manhã de segunda-feira, 19, ao lado do governador Gladson Cameli e do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, do anúncio da destinação de recursos na ordem de R$ 15 milhões para o Estado. São R$ 5 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e R$ 10 milhões para destinar água potável a todas as escolas do Acre que ainda não possuem acesso definitivo ao recurso.

Na oportunidade, o parlamentar agradeceu ao senador Márcio Bittar pela articulação da vinda do ministro e a destinação dos recursos e lembrou também da parceria entre o Ministério da Cidadania e seu mandato.

“O Ministério da Cidadania é um parceiro do Acre e do nosso mandato. Foi através do órgão que destinei R$ 3 milhões em emendas para atender entidades terapêuticas e de Assistência Social na capital e interior. Os recursos serão aplicados via Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM)”.

Os recursos garantem a aquisição de veículos e equipamentos para a qualificação e a reestruturação das entidades. Esta foi a primeira emenda parlamentar destinada à Secretaria.

“Ajudar essas entidades na capital e no interior é garantir atendimento a muitos que já tinham perdido a esperança. Sei do impacto que as entidades terapêuticas e as de amparo social têm na vida das famílias acreanas, portanto, foi com muita alegria que fiz a destinação desse recurso”, disse o deputado ao destacar que convidou o ministro Onyx Lorenzoni para participar da solenidade de entrega dos equipamentos.

Por fim, o deputado agradeceu a Fátima Maciel, do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Rio Branco (STTR), que na solenidade fez referência uma emenda extra, no valor de R$ 1 milhão, destinada pelo deputado para construção de Casas de Farinha e aquisição de equipamentos para a agricultura familiar, na capital acreana.

“Nosso trabalho tem sido intenso em todo o Estado. Tenho acompanhado de perto as demandas do nosso povo e buscando ajudar sempre da melhor forma possível. Agradeço a amiga Fátima Maciel pela menção de nossas ações”, finalizou.