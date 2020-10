Estoques de remédios contra Covid-19 seguem normais em Rio Branco, afirma Saúde

Cruzeiro do Sul estava sem receber voos comerciais desde março deste ano por causa da pandemia do coronavírus – Foto: Divulgação/GOL

A retomada dos voos da Gol em Cruzeiro do Sul depois de sete meses da suspensão total das operações da companhia na cidade foi motivo de comemoração. No início da tarde desta segunda-feira (19/10) jatos de água foram jogados logo após o pouso da aeronave, o tradicional batismo da aviação. (veja vídeo abaixo).

Cruzeiro do Sul estava sem receber voos comerciais desde março deste ano por causa da pandemia do coronavírus. Conforme negociação com o Ministério Público, até o final de outubro os voos da Gol entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul serão operados aos domingo, segundas, quartas e sextas-feiras.

A partir de novembro a Gol passará a oferecer voos diários e sem escalas entre as duas cidades. A mesma aeronave que faz o trajeto de Cruzeiro do Sul para o Rio Branco continua o voo até Brasília. Quem for viajar de Rio Branco para Cruzeiro do Sul entre 18 e 25 de novembro encontra passagens de ida e volta por R$ 562,32, valor com taxas incluídas. a outras datas a ida e a volta custam mais de R$ 800.

A companhia VoePass, antiga Passaredo, desistiu de lançar voos de Cruzeiro do Sul para Rio Branco e da capital acreana para Porto Velho. Os voos estavam previstos para outubro deste ano. A companhia não informou os motivos da desistência. Com isso, uma das formas de fugir dos preços altos é comprar as passagens dos voos da Gol com pelo menos 30 dias antes da data da viagem.

Garanta aqui passagens de ida e volta por R$ 562 de Rio Branco para Cruzeiro do Sul

Pretende viajar em outra data? Garanta aqui passagens aéreas com descontos especiais

Comprou as passagens: Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais