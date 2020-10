Em Cruzeiro do Sul, prefeitura e Senar realizam Curso de Produção de Farinha

Neste domingo, 18, os 3 candidatos a prefeito de Cruzeiro do Sul cumprem agenda na zona rural do município.

O sargento Adônis do PSL, fará visitas e reuniões no projeto Santa Luzia e nos ramais do Japãozinho e Ramal Santa Luzia do Pentecostes. A noite as reuniões serão no Bairro do Colégio.

Fagner Sales do MDB, tem reunião no Ramal do Caraca e Ramais 2 e 3 da BR-364.

Zequinha Lima do PP, segue em reuniões no Rio Liberdade e no Santa Luzia.