Em 4º lugar nas pesquisas, Duarte ataca passado de Socorro Neri e Minoru Kinpara

Estacionado nas pesquisas eleitorais, o candidato à prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Roberto Duarte, decidiu afunilar as redes sociais nesta segunda-feira, 19, com um vídeo falando acerca do passado ideológico dos candidatos Minoru Kinpara (PSDB) e Socorro Neri (PSB).

No vídeo, o narrador coloca Duarte como candidato da direita de Jair Bolsonaro (sem partido) e pontua que Minoru e Neri estão contra Jair Bolsonaro.

Em relação à prefeita Socorro Neri, o vídeo afirma que Neri “se aproveita do governador [Gladson Cameli] para limpar o seu passado socialista e petista”, e mostra imagens de Socorro Neri no palanque de Marcus Alexandre (PT) e acompanhada do ex-senador Jorge Viana.

Já em relação ao Minoru, a propaganda de Duarte coloca o candidato do PSDB como marionete do vice-governador Major Rocha (PSL) e pontua que Minoru protagonizou uma das maiores traição da política acreana ao sair do Partido dos Trabalhadores, passar pela Rede Sustentabilidade e desembarcar no PSDB de Mara Rocha. Imagens de Kinpara ao lado de seus antigos companheiros do Partido dos Trabalhos também foram colocadas no vídeo.

“Desembarcou da balsa petista para o ninho tucano e agora obedece o vice-governador. É marionete em suas mãos”, relatou.