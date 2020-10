Aeronave da Gol é recebida com batismo em Cruzeiro para festejar retomada dos voos

A Polícia Civil, por meio de Agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com apoio da CORE e do NECAP, cumpriu dois mandados de busca e apreensão e prendeu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 19, dois foragidos da justiça. As prisões ocorreram no Conjunto Habitacional Cidade do Povo e na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, entre os presos estão J. DA S. F., apontado como líder da organização criminosa na cidade de Bujari. O investigado conseguiu se evadir de uma ação realizada naquele município no dia 28 de agosto do corrente. Durante a ação dos policiais na época foi apreendido drogas e armas, comprovando a participação do investigado na pratica de diversos crimes, pelos quais será processado pela justiça do Acre.

Com as provas coletadas na operação, representou-se pela prisão do mesmo pela pratica do tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e hoje a Polícia Civil logrou êxito em prender o criminoso.

Já o outro que foi preso durante a ação policial, foi J. M. DE O., que possui condenação de 16 anos e 11 meses de reclusão pela prática de roubo, e era investigado pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil. Em posse do criminoso foram encontradas provas que indicam que ele é membro de organização criminosa, dando ensejo a lavratura de auto de prisão em flagrante.

“As ações da Draco vão continuar, estamos trabalhando com muito afinco tirando essas pessoas em conflito com a lei de circulação e trazer uma paz a população do Estado Acre” concluiu o Coordenador da Draco, Delegado Pedro Paulo Buzolin.