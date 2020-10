Ministro garante inauguração da Ponte do Madeira em dezembro

O senador Sérgio Petecão (PSD) inaugurou o comitê de campanha do partido em Xapuri, na última sexta-feira, 16, onde também fez uma caminhada com militantes pelas ruas do centro da cidade ao lado do candidato a prefeito Gessi Capelão.

Durante os discursos, o senador afirmou que o seu candidato tem 80% dos votos da zona rural, disse que confia na eleição de Capelão, e reafirmou o compromisso de ajudar o município por meio do seu mandato em Brasília.

“Eu vim aqui para reafirmar o nosso compromisso, dizer a você que nós estamos juntos. Vamos e lhe ajudar, assim como os nossos candidatos a vereadores, como já estamos ajudando, e vamos ajudar muito mais. Nós acreditamos na sua eleição”, disse Petecão.

O candidato Gessi Capelão disse que não quer ser um prefeito como os que já passaram pela prefeitura. Afirmou que com a ajuda do senador, vai resolver problemas de Xapuri que não conseguiu resolver como vereador.

“Quero de prefeito de Xapuri para fazer o melhor pelo meu município. Vamos fazer uma melhor saúde, uma melhor educação. Vamos resolver o problema do saneamento básico de Xapuri que é precário, com muitas valas a céu aberto em muitos bairros”, afirmou.

De Xapuri, Petecão foi a Epitaciolândia, ainda na sexta-feira, onde participou da “Caminhada do 17”, em apoio à candidatura do empresário Everton Soares, do PSL, que tem como companheiro de chapa o radialista Chiquinho Chaves, do PSD.

“O Everton é filho daqui, nasceu, se criou e tem toda a sua família aqui. Ele conhece muito da dificuldade que passa o homem do campo e se preparou para ser prefeito ao lado do nosso amigo Chiquinho, que é da família 55. Nós estamos junto com o Everton”, afirmou o senador.

No sábado, 17, o senador do PSD participou do “Bandeiraço do 15”, em Brasiléia, ao lado da candidata do MDB à prefeitura do município, Leila Galvão, e do deputado federal Flaviano Melo.

Petecão fechou a agenda de visitas na regional indo ao município de Assis Brasil, onde participou de atividade do candidato do PSD à prefeitura, o atual vice-prefeito Zé do Posto.