Investigação aponta que aparelho está sendo usado para monitorar mensagens de WhatsApp de políticos do Acre

O serviço de inteligência do governo investiga uso de aparelho celular de forma ilícita em grampos telefônicos fixo, de celulares e conversas de WhatsApp. Segundo fontes ligadas ao sistema de segurança do Estado, pessoas ligadas a partidos políticos e integrantes de facções criminosas estariam agindo de forma clandestina, escolhendo suas vítimas e ações que facilitem o avanço de atos criminosos.

O assunto é tratado em sigilo absoluto dentro do governo. Alguns nomes ligados a grupos políticos estão sendo investigados. Pelas poucas informações apuradas, um aparelho tipo guardião, portátil, é o principal instrumento de captura das conversas e mensagens disparadas por celulares.

Uma fonte informou à reportagem do ac24horas que tão logo as investigações comprovem a participação das pessoas suspeitas, o inquérito será concluído e encaminhado à Polícia Federal e ao Exército Brasileiro. A justificativa para apuração das suspeitas baseiam-se na lei de segurança nacional.

Por determinação do gabinete de segurança do Governo do Acre, o governador Gladson Cameli diminuiu o uso do seu celular e as poucas conversas que tem faz por um aparelho via satélite. Por sugestão do gabinete militar, Cameli também tem evitado responder mensagem de WhatsApp.

FAKE NEWS

Uma investigação já bem avançada da polícia Civil, tenta chegar a autores de espalhar fake News. Segundo informações do sistema de segurança que acompanha os crimes cibernéticos, já existem provas de pessoas que se aproveitam do anonimato da internet para desferir ataques e notícias falsa. No Acre, a maior participação tem sido de militantes políticos. Não há informação de quem patrocina as ações, apesar de já existir suspeitos que a polícia prefere manter em segredo.