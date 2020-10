‘Vakinha’ virtual para garoto de 13 anos não perder a visão ultrapassa meta de R$ 5 mil

Os supermercados acreanos continuam constatando aumento nas vendas, mesmo em meio à pandemia da Covid-19. O representante da Associação Brasileira de Supermercados no Acre (ABRAS), empresário Adem Araújo, afirma que o crescimento mais considerável realmente foi até agosto, alcançando cerca de 2%. “Esse mês de setembro ainda teve um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, mas tímido. Até agosto o crescimento foi mais considerável”.

Até agosto, os supermercados brasileiros acumularam crescimento real de 3,94% na comparação com o mesmo período de 2019, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Esse índice é apurado pelo Departamento de Economia e Pesquisa da associação e foi divulgado nesta quinta-feira (15). No mês, a alta foi de 2,56% em relação a julho, e de 4,44% na comparação com agosto do ano anterior.

Os supermercados acreanos seguiram funcionando durante a pandemia por ser atividade essencial e os resultados têm se mantido próximos da projeção da Abras divulgada no início do ano, de 3,9% de crescimento para 2020.

O pagamento do auxílio emergencial e outros programas de estímulo do governo federal ajudaram a evitar uma queda mais abrupta da economia. As restrições mais brandas em muitas localidades do Brasil, devido ao controle da disseminação da covid-19, queda no número de casos da doença e de mortes, tem impulsionado a volta gradual do consumo e a melhora em diversas atividades econômicas.

Em agosto, o Abrasmercado (cesta dos 35 produtos mais vendidos nos supermercados do país) registrou alta de 1,83% na comparação com julho, passando de R$ 542,91 para R$ 552,84. Já na comparação com agosto de 2019 o valor da cesta apresentou crescimento de 16,48%.

As maiores altas foram registradas nos produtos: óleo de soja, 14,16%, tomate, 13,82%, queijo mussarela, 8,84%, pernil, 8,65%, arroz, 8,21%. As maiores quedas nos preços foram verificadas nos itens: cebola, -28,01%, batata -16,54%, feijão, -4,81%, ovo, -4,42%, e farinha de mandioca, -3,71%.