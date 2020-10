Socorro Neri faz caminhada no calafate e se reúne com empresários

O candidato pelo Partido Social Cristão à Prefeitura de Rio Branco, Jamyl Asfury, realizou na manhã deste sábado, 17, percorreu as ruas dos bairros Montanhês, Caladinho e Jorge Lavocat. Ele conversou com os moradores e entregou seu material de campanha contendo as propostas de seu plano de governo.

Em seguida, o candidato se reuniu com líderes evangélicos e candidatos a vereadores no galpão do partido, para assinar um termo de compromisso político eleitoral de parcerias público-privadas junto às Igrejas de Rio Branco.

“Teremos muitos projetos executados em todos os bairros de Rio Branco e as igrejas têm estruturas que podem ajudar em muito a administração. E nós como gestores vamos regularizar todos os templos na parte fundiária e imobiliária”, pontuou.