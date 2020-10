Prefeitura de Rio Branco promove vacinação antirrábica neste sábado (17)

Os candidatos à prefeitura de Rio Branco terão a agenda agitada neste sábado (17). Entre os compromissos estão: bandeiraço, carreata, visita ao Mercado Municipal, reunião com apoiadores e gravação para material de campanha.

O policial federal e pastor Jamyl Asfury inicia o dia com caminhadas nos bairros Caladinho e Jorge Lavocat. À tarde realiza visitas a empresas e lideranças comunitárias.

Já o candidato do PSDB, Minoru Kinpara, se reúne no café municipal da Estação e realiza uma caminhada no conjunto Esperança. À tarde se reúne com lideranças da estrada do Boca do Acre e depois encontro com mulheres na Estrada do Amapá.

Roberto Duarte (MDB) grava material de campanha pela manhã, e se reunirá com empresas, além de participar de reunião na Sobral. A tarde deverá ser acompanhado com candidatos a vereador no Lavocat, Montanhês, Alto Alegre, Loteamento Joafra, Mocinha Magalhães e Joafra.

A prefeita Socorro Neri (PSB) se reúne com colaboradores do Arasuper da Floresta e participa de ato na regional do Calafate. À tarde deverá se reunir com apoiadores do Piaba e do Erinaldo Morais.

O Progressistas Tião Bocalom se reúne com empresários, realiza caminhada e faz panfletagem na Cidade do Povo (Concentração Mercado Municipal). À tarde reunião com empresários e outra carreata na saída do Bairro Vila Acre (Ramal Bom Jesus).

O candidato do Avante, Jarbas Soster, realiza visitas ao Ceasa e logo depois agenda com apoiadores. Em seguida, carreata em frente ao Ceasa e reunião com apoiadores a candidatos a vereador.

Daniel Zen (PT) inicia o dia na Estrada Irineu Serra, com a madrinha Peregrina e visita área comercial da Antônio da Rocha Viana. Zen segue a tarde em agenda na Cidade do Povo.