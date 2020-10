Policial reage a assalto e acaba ferido com um tiro no peito no Novo Calafate

Um policial foi ferido com um tiro na noite deste sábado, 17, após reagir a um assalto em um bar localizado na Estrada do Calafate, no bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas a reportagem do ac24horas, o policial estava no bar aguardando o filho quando um homem, não identificado, chegou no local e anunciou o assalto. O policial reagiu e entrou em luta corporal com o bandido. Ele acabou sendo ferido com um projétil no peito esquerdo. Após a ação, o criminoso fugiu tomando rumo ignorado.

Relacionado

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos a vítima e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Várias guarnições da Polícia Militar estiveram no bar, colheram as características do assaltante e seguem em busca de prendê-lo, mas até o término desta matéria, ninguém havia sido preso. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).