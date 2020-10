Polícia prende traficantes com 16 kg de maconha e um jacaré

A secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul montou dois pontos de imunização neste sábado, 17, que é o Dia D Nacional de multivacinação e vacinação contra a poliomielite: na frente do Bradesco e na Avenida Mâncio Lima. As crianças que estiverem em carros ou motos com os responsáveis, nem precisarão sair dos veículos porque a equipe atua no sistema de drive-thru. A vacinação prossegue até as 17 horas.

A imunização começou no último dia 5 e será ofertada nas unidades de saúde até o dia 30. Segundo o responsável pela vacinação em Cruzeiro do Sul, Joabe Rocha, a meta é alcançar 6.400 crianças com a vacina da Pólio . Com relação à multivacinação, que é a atualização da carteira vacinal, não há meta estabelecida.

Segundo o Ministério de Saúde, em todo o Brasil, cerca de 11 milhões de crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas contra a pólio. Crianças e adolescentes de até 15 anos poderão atualizar a caderneta de vacinação.

As doses protegem contra cerca de 20 doenças: BCG (tuberculose); rotavírus (diarreia); poliomielite oral e intramuscular (paralisia infantil); pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus influenza tipo b – Hib); pneumocócica; meningocócica; DTP; tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); HPV (previne o câncer de colo de útero e verrugas genitais); além das vacinas contra febre amarela, varicela e hepatite A.

Neste ano, também passou a integrar o SUS uma nova vacina, já inserida na campanha: Meningo ACWY, que protege contra meningite e infecções generalizadas, causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y.

A imunização está em baixa no país: dados do Ministério da Saúde apontam que metade das crianças brasileiras não recebeu todas as vacinas que deveria em 2020.