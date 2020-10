Gol retorna com voos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul com ida e volta por apenas R$ 551

De Cruzeiro do Sul para Rio Branco o valor promocional está disponível para quarta-feira (21/10) e retorno no dia 23 do mesmo mês.

Depois de ficar sete meses sem voos comerciais, Cruzeiro do Sul terá a partir de segunda-feira (19/10) a retomada da ligação sem escala com Rio Branco. Até o final de outubro a Gol atenderá as duas cidades com voos às segundas, quartas, sextas e domingos. A partir de novembro a companhia terá voos diários em Cruzeiro do Sul. Quem for precisar na segunda-feira e retornar na quarta-feira de Rio Branco para Cruzeiro do Sul encontra passagens de ida e volta por apenas R$ 551,82.

De Cruzeiro do Sul para Rio Branco o valor é ainda menor: R$ 492,32. (Confira na imagem abaixo). Esse promocional está disponível para ida quarta-feira (21/10) e retorno de Rio Branco no dia 23 do mesmo mês. Todas as passagens estão com todas as taxas incluídas. São poucos assentos nestes voos com o desconto, motivo de a promoção poder ser encerrada rapidamente. Os voos entre as duas cidades serão operados durante o dia. A retomada dos voos em Cruzeiro do Sul foi possível através de um acordo entre o Ministério Público do Acre a direção da Gol.

Quem for viajar em novembro de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) em voo direto da LATAM vai pagar pela ida e a volta o valor de R$ 972,96. Os bilhetes de ida e volta da capital do estado para Brasília estão disponíveis para viagem no mês que pelo valor de R$ 931,08. Essas passagens estão com todas as taxas incluídas.

Em Porto Velho, onde há mais opções de voos das companhias Azul, Gol e LATAM, é possível comprar passagens aéreas promocionais para viajar ainda esse mês para Manaus pelo valor de R$ 519,73, para Cuiabá a partir de R$ 665,51 e para Brasília a viagem sai por R$ 736,04.Essas passagens também são para quem precisa de viajar de avião em outubro.

