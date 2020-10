Dois dos 7 candidatos a prefeito na Capital não acreditam no resultado da pesquisa Ibope

Após divulgação da Pesquisa Ibope de intenção de votos, os candidatos à prefeitura de Rio Branco se manifestaram a cerca do resultado que colocou Minoru Kinpara (PSDB) e Socorro Neri (PSB) tecnicamente empatados, com 29% e 26%, respectivamente.

Minoru se diz feliz com o resultado da pesquisa. “A gente percebe, andando nos bairros, conversando com a população, que o nosso nome está sendo muito bem aceito. As pessoas tem um carinho especial pela gente, respeito admiração”. Kinpara acredita que a população está depositando nele a confiança pra cuidar de Rio Branco. “Eu me sinto muito honrado, feliz e mais estimulado ainda. Se eu tiver privilégio de ser prefeito de Rio Branco, eu vou fazer isso durante os quatro anos”.

Socorro revela que sua prioridade é seguir trabalhando e mostrando o que fez por Rio Branco nesses dois anos “e o que faremos nos próximos quatro, com muita transparência e seriedade. Ainda tem muita estrada pela frente, e o trabalho que fizemos me faz seguir confiante. A população está reconhecendo e apoiando o que fizemos, e junto com o governador Gladson Cameli vou continuar trabalhando”, garante.

Tião Bocalom (PP) não acredita no resultado: “essas pesquisas do Ibope para mim não vale nada”. Isso porque, segundo ele, foi vítima da referida pesquisa em eleições passadas. “Todas as eleições que eu disputei o Ibope sempre me colocava lá embaixo. Eu não acredito e o povo de Rio Branco não acredita na pesquisa do Ibope. Essa é a realidade devido à todos os que cometeram nas eleições passadas. “Dá a impressão que tudo é direcionado pra poder enganar o eleitor. Mas o eleitor de Rio Branco não será mais enganado, porque o Ibope errou a vida inteira e errou feio”. Ele diz que acredita nas pesquisas internas que seu partido faz. “Nas pesquisas internas estamos na frente. Por isso sempre concertei as pesquisas do Ibope”.

O candidato do Avante, Jarbas Soster, achou o resultado da pesquisa satisfatória. “Estamos com a militância nas ruas e em busca desse crescimento continuo nas pesquisas e nas urnas.”

Por sua vez, Daniel Zen (PT), diz respeitar a pesquisa, pois demonstra que sua candidatura está crescendo. “Sigo muito confiante no nosso diálogo direto junto ao eleitor e nas propostas que construímos com as pessoas da nossa cidade. O mais importante é que os eleitores possam ouvir todos os candidatos e possam votar, sem nenhuma pressão, naquele que acharem mais preparado. A decisão mesmo só vai acontecer na urna, ninguém ganha de véspera”.

Roberto Duarte (MDB), garante não brigar com números de pesquisa. “Seguimos fazendo campanha, ouvindo as pessoas e apresentando as nossas propostas pra cuidar e modernizar Rio Branco”.

O candidato Jamyl Asfury, do PSC, também não confia no resultado da pesquisa Ibope. “Nós não acreditamos que essa possa ser a realidade. Estamos andando nas ruas e temos visto uma grande aceitação do nosso projeto”.

Na terceira colocação ficou Tião Bocalom (PP) com 16% e em quarto surge Roberto Duarte (MDB), e com a margem de erro, o Progressista e o emedebista também estariam empatados tecnicamente.

Já os candidatos Daniel Zen (PT), Jarbas Soster (Avante) e Jamyl Asfury (PSC), registraram 5%, 2% e 1%, respectivamente e com a margem de erro, os candidatos também podem está empatados. Não souberam ou não responderam registraram 4% e brancos e nulos registrou 6%.

Quanto ao critério de rejeição, Socorro Neri é a que é mais rejeitada pelo eleitorado registrando 39%. O segundo mais rejeitado é Zen com 36%, seguindo colado por Bocalom 33%. Duarte marcou 21%, Jamyl tem 20% e Soster 19%. Minoru Kinpara é o que registrou a menor rejeição de 12%. 1% dos entrevistados afirmaram que votaria em todos. Não souberam ou não responderam marcou 5%.

Contratada pela Rede Amazônica, a pesquisa Ibope foi realizada entre os dias 14 e 16 de outubro e ouviu 504 entrevistados. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-03870/2020.