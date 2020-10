Presidente da OAB no Acre se diz pasmo com afastamento de Giordane: “sem fato concreto”

Confira um pouco como foi a agenda dos sete postulantes à Prefeitura de Rio Branco, nesta quinta-feira (15). Os candidatos realizaram visitas a bairros, prestaram homenagens aos professores, promoveram adesivaços e compareceram a eventos com apoiadores.

Relacionado

O candidato à prefeitura de Rio Branco pelo Avante, Jarbas Soster, prestou homenagem aos professores e à tarde realizou visitas aos comerciantes e moradores do Manoel Julião.

“Na caminhada ouvimos os anseios da população e o que eles esperam da próxima gestão na prefeitura. Não precisamos nos esconder, porque não fomos nós que não entregamos o que foi prometido, estamos nas ruas apresentando uma outra opção”, relatou Jarbas.

Já a prefeita Socorro Neri (PSB) se reuniu com lideranças comunitárias e transmitiu um programa eleitoral dedicado aos professores. À tarde Neri participou de reuniões com a ex-deputada Eliane Sinhasique e participou do Comitê de campanha do candidato a vereador Richard Brilhante (PDT).

O candidato do Progressistas, Tião Bocalom, prestou homenagem aos educadores e pontuou que o primeiro passo na gestão do progressista será a revisão do Plano de Carreira dos profissionais. À tarde realizou caminhada e bandeiraços com apoiadores em diversos pontos da capital.

O candidato do PT, Daniel Zen, realizou uma live com o tema “Cidade que Queremos” que teve a participação da ex-governadora do Acre e procuradora do Estado Nazareth Araújo, o ex-secretário de estado e professor Evandro Luzia e o ex-prefeito da cidade e engenheiro Marcus Alexandre para conversar sobre projetos para capital do Acre.

O candidato do MDB à prefeitura de Rio Branco, Roberto Duarte, realizou caminhada e bandeiraço na Estação Experimental e Baixada da Sobral.

Ao lado do senador Márcio Bittar e dos deputados federais Flaviano Melo e Jéssica Sales, os Duarte e Antônia Lúcia da coligação “Coragem para Mudar” cumprimentavam os comerciantes e a população que circulavam pelo local, além de ouvir os problemas reais acerca de Rio Branco.

O candidato do PSDB à Prefeitura de Rio Branco, Minoru Kinpara postou um vídeo em homenagem aos professores.

“Hoje é um dia muito especial para mim, que sou professor. Quero prestar uma homenagem para quem sempre fez mais do que é pedido, mas tem menos reconhecimento do que merece. Professoras e professores, hoje é o dia de vocês. Parabéns!!!”, escreveu.

O candidato do Partido Social Cristão (PSC) se reuniu pela manhã com apoiadores e à tarde realizou visita aos colaboradores de uma empresa. O encontro serviu para Jamyl falar do seu plano de governo para à Prefeitura de Rio Branco