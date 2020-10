Prédios públicos afetados por temporal em Cruzeiro do Sul passam por vistoria

Nesta eleição municipal 2020 no Acre, onde as alianças ideológicas foram oficialmente sepultadas, estão em jogo, além do poder de chefes de executivos e cadeiras nas câmaras municipais, indicações de pessoas nas administrações e bons salários – levando-se em conta a realidade econômica dos municípios do interior do Acre.

Nas cinco cidades do Vale do Juruá há 16 candidatos a prefeito e 636 candidatos a vereador. Em Cruzeiro do Sul, 14 vereadores compõem a Câmara Municipal e nas demais cidades, são 9 vereadores.

Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade acreana, com 89.072 mil habitantes, o salário do prefeito é de R$ 30 mil e os vereadores é de R$ 10 mil. Segundo o presidente da Câmara Municipal, vereador Ocenir Maciel, além do salário os vereadores não recebem nenhum tipo de auxílio. “O salário é seco. Não há Auxílio Combustível ou qualquer outro. Nem os membros da mesa diretora têm direito à qualquer incremento”, afirma.

O segundo melhor salário de prefeito do Vale do Juruá é o de Marechal Thaumaturgo, na fronteira com o Peru, com 18.539 habitantes: são R$ 16 mil. O salário pago aos vereadores é de R$ 3.700.

Em Mâncio Lima, a cidade mais ocidental do Brasil, onde vivem 18.528 pessoas, o salário do prefeito é de R$ 13.000,00 e de vereador R$ 4.300.

O prefeito de Rodrigues Alves, município onde moram 18.502 pessoas, sendo mais de 70% na zona rural, recebe R$ 12 mil e os vereadores R$ 3.900. Em Porto Walter, cidade de 11.017 habitantes, o prefeito recebe mensalmente R$7.950,00 e os vereadores R$ 3.206.

Marechal Thaumaturgo e Porto Walter são duas das quatro cidades acreanas sem ligação terrestre com outros municípios. Só é possível chegar de avião ou de barco pelo Rio Juruá.

O teto constitucional para remuneração no serviço público no Brasil é de R$ 39,2 mil, valor do salário dos ministros O Supremo Tribunal Federal (STF).