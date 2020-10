O dinheiro na bunda do senador!

O vice-líder do governo do presidente Jair Bolsonaro, Chico Rodrigues (DEM/RR) foi flagrado com dinheiro desviado do combate a pandemia da C-19 na bunda. A informação é da própria Polícia Federal. De tão indecente a cena se nega a mostrar as fotografias.

Falar em bunda aqui não tem nada de chulo ou imoral. É uma parte muito importante do corpo. Aliás, as bundas estão tomando o lugar dos cérebros nas vitrines das redes sociais. Tem até competição para o bumbum mais bonito. Nada contra os bumbuns e suas donas. Cada um tem o direito de fazer com seu corpo desde que não fira o direito do vizinho.

Vergonha não é falar ou escrever bunda, é roubar dinheiro público e esconder no fiofó. Segundo os agentes federais, o “toba” do senador parecia terminal eletrônico. A cada cutucada saía um pouco mais de dinheiro.

Esconder dinheiro nessas partes não é nenhuma novidade. O assessor parlamentar, José Adalberto Vieira, do deputado federal José Guimarães, do PT, foi preso com R$ 100 mil na cueca no aeroporto de Congonhas em São Paulo em 2012.

Sobre essa notícia que já espalhou pelo mundo, houve até conferência entre os sócios da Sociedade dos Alcoólatras Não Anônimos no boteco do Zé, na Sobral, e a maioria concluiu:

É melhor ter dinheiro na bunda do que não ter nada no banco!

A minoria protestou e deixou registrado:

Quantas pessoas já morreram porque prefeitos, assessores, governadores, deputados federais, senadores e empresários desviaram dinheiro público destinado, por exemplo, ao combate ao coronavírus?

Na bunda do senador vai dinheiro; na do povo, macaxeira! (Não se ofendam, é hipérbole).

O inverno chegou

Muitas das obras eleitoreiras feitas para ganhar votos por parte de prefeitos começa a derreter com as primeiras chuvas que anunciam um inverno rigoroso. Ruas, calçadas, bueiros, pontes, pinguelas e ramais vão sumir do mapa antes mesmo do dia 15 de novembro, dia da eleição. Resta ao cidadão responder com o voto.

“Cuidando da cidade com muito amor”

É o pior tipo de chavão para ser usado como slogan de uma administração. Primeiro, porque é um velho e surrado clichê mais batido do que poço de lavadeira. Segundo, porque a chuva quando chega vai demonstrando que o amor não era tão grande e verdadeiro como se declarava. Tipo casamento mal ajambrado. É como colocar qualquer refrigerante vagabundo em uma garrafa de coca cola e querer vender.

“Também movidos pela ganância, e com palavras fingidas, pregadores farão de vós negócio; a condenação dos quais já de largo tempo não tarda e a sua destruição não dormita’. (Apostolo Pedro, amigo de Jesus, e um dos seus principais líderes exortando os cristãos em sua 2ª carta).

. Quando afirmo na COLUNA que vivemos uma degeneração da política e seus valores mais nobres no sentido amplo, geral e irrestrito apaixonados por seus partidos e ideologias torcem a cara.

. Dia desses o título da COLUNA era “Farinha do mesmo saco e banana do mesmo cacho”.

. Não é para ofender, mas para causar espanto!

. Não é o fulano, o beltrano e o cicrano…é o sistema que cria os mesmos.

. Por exemplo:

. Falta muita transparência nos gastos públicos na maioria absoluta das prefeituras.

. É propina prá cá, é mata-bicho prá lá;

. E o povo sofrendo!

. Os que lidam com dinheiro público precisam estar engessados pela lei, a tentação é muito grande, os falhos de caráter cedem seguindo um aforisma de Nietzsche:

“Quer se livrar de uma tentação, ceda a ela”.

. Dá para crer?!

. Estou falando besteira?

. E o dinheiro na bunda do senador?

. O mais incrível é que as igrejas e missas estão cheias desses bons cristãos da política.

. Já profetizava Isaías, o filho de Amós:

“Filhos corruptos e corruptores, da planta do pé a cabeça estão apodrecidos, não há coisa sã, fedem, blasfemam de Deus”.

. (Nenhum líder, partido político ou ideologia tem o direito de se apropriar dessa palavra para apontar o dedo na cara dos adversários)

. Como diziam os romanos:

. “Erga omnes”, o efeito é contra todos, até para quem fala em um púlpito ou escreve numa redação de jornal”.

. Enquanto isso, as inúmeras operações da PF em todo o país tentam combater a corrupção no setor público.

. As organizações criminosas avançam…

. O programa do Roberto Duarte deu um salto de qualidade, está com a cara do MDB.

. Bom dia!