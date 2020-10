Liderança indígena sai em defesa do ex-governador Jorge Viana

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Denise Bonfim, empossou, na manhã desta quinta-feira, 15, Hilário de Castro Melo Júnior, como membro efetivo da Classe de Advogado da Corte Eleitoral Acreana, para o biênio 2020/2022. A sessão solene de posse foi realizada por videoconferência e transmitida ao vivo pela internet.

A solenidade contou com a presença virtual de todos os membros do TRE-AC, do presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma, bem como do secretário de Estado, Ribamar Trindade, representando o governador do Acre, da defensora pública-geral do Estado do Acre, Roberta de Paula, do procurador Regional Eleitoral, Vitor Hugo, do presidente da OAB/AC, Erick Venâncio, e diversas outras autoridades.

Após a leitura do termo de posse, a saudação ao novo integrante da Corte Eleitoral ficou por conta do juiz-membro do TRE-AC, Thales Bordignon, que fez um breve histórico da vida profissional do membro empossado, desejando-lhe boas-vindas ao Tribunal.

Em seu pronunciamento, a desembargadora-presidente Denise Bonfim reiterou as boas-vindas ao novo membro da Corte e enfatizou que sua posse representa um reforço para a Justiça Eleitoral, no sentido de melhorar, ainda mais, os serviços prestados pelo TRE-AC à sociedade e fortalecer a democracia.

Na oportunidade, a desembargadora-presidente agradeceu “o empenho e o trabalho digno” do juiz-membro (Classe Jurista – Substituto) Marcel Chaves, que compôs a Corte nos últimos meses.

Em seu discurso de posse, o juiz-membro Hilário de Castro Melo Júnior, agradeceu as boas-vindas e afirmou ser uma honra compor a Corte Eleitoral do Acre.