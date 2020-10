IAPEN diz que atendimento odontológico em presídio foi suspenso pela SESACRE

Após o promotor de justiça da a Promotoria de Execuções Penais e Fiscalizações dos Presídios, Tales Tranin, afirmou que enviou à promotoria de saúde a denúncia de que os mais de 4 mil detentos do complexo prisional Francisco de Oliveira Conde estão há 8 meses sem atendimento odontológico, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) se posicionou.

Por meio de uma nota, o governo confirma que a Secretaria Estadual de Saúde suspendeu todos os procedimentos eletivos no estado por conta da pandemia. No entanto, o IAPEN garante que é feito uma triagem por dois auxiliares de saúde bucal do Complexo Penitenciário e que os casos de urgência e emergência são encaminhados, com escolta, para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Leia a nota:

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que:

Chegou ao conhecimento desta instituição a denúncia divulgada em veículo de imprensa de que a Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco estaria atuando sem odontólogo há oito meses e os presos estariam desassistidos em tal especialidade.

Ocorre que, com o início dos casos de Covid-19 no Acre, em 17 de março, a Secretaria de Saúde (Sesacre) suspendeu todos os procedimentos odontológicos eletivos do estado, passando a realizar apenas os atendimentos de urgência e emergência nas unidades de pronto atendimento e hospitais regionais, o que não é o caso das unidades básicas de saúde.

No tocante à informação de que os dois dentistas da Unidade Básica de Saúde do presídio integram o grupo de risco, o Iapen confirma esta informação, no entanto esclarece que, em caso de retorno dos atendimentos eletivos, medidas serão tomadas no sentido de substituí-los durante o período de afastamento.

Informamos que, com apoio da Sesacre, um dentista realizará a triagem dos casos a serem encaminhados aos atendimentos de urgência e emergência, triagem esta que já vem sendo realizada diariamente pelos dois auxiliares de saúde bucal do Complexo Penitenciário ao longo da pandemia.

Ressaltamos que a saúde dos detentos, assim como a segurança, é prioridade para o Iapen e que medidas institucionais sempre serão adotadas para resguardá-los de penalidades diferentes daquelas já impostas pela Justiça.

Rio Branco – Acre, 15 de outubro de 2020.

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen