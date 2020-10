Em Cruzeiro do Sul, candidatos seguem ritmo intenso de campanha nesta sexta (16)

A prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) realizaram na última semana a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica, para realizarem ações conjuntas voltadas para a preservação e cuidados, na parte de limpezas dos rios do município. A parceria foi firmada durante o evento Prefeitura na Comunidade, na Vila Liberdade. O ato contou com a presença do prefeito Clodoaldo Rodrigues, do chefe do ICMBio José Domingos, do vice governador Major Rocha e do deputado Estadual Luiz Gonzaga.

O chefe do ICMBio em Cruzeiro do Sul, José Domingos, destacou a importância da parceria entre as instituições para realização do trabalho. “Costumamos dizer que administração se faz junto e nunca sozinho. A partir do momento que firmamos essa parceria quem ganha é a população. Considero uma ação de grande relevância”, relatou.

Além disso, o ICMBio colaborou em outras ações como declaração para auxilio maternidade, aposentadoria, termo de ocupação e também financiamentos liberados para produtores da agricultura de subsistência. Na ocasião oi anunciado o Fomento Mulher e o Fomento Produtivo.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Suzana Farias, destacou que a parceria está sendo idealizada a muito tempo. “São parceiros, sendo que as ações de conscientização devem ser trabalhadas na zona urbana e rural. Já mapeamos todas as comunidades, estamos oferecendo palestras educativas, vamos iniciar também o ‘Cinema na Floresta’, visando a conservação e a limpeza”, falou.

O prefeito Clodoaldo Rodrigues agradeceu o empenho do órgão, que vai atuar em parceria com a prefeitura. “Essas parcerias são muito importantes. Juntos podemos fazer muito mais. Fico muito feliz em saber que a união de todos trás benefícios para população e para o meio ambiente. Agradeço essa parceria com o ICMBio, o que vai trazer bons frutos”, finalizou o gestor.