Desemprego no Brasil não para de crescer e chega a 14 milhões

Um levantamento feito pelo Quero Bolsa, plataforma de bolsas de estudo e vagas no ensino superior, utilizando os microdados das eleições divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, revela que a quantidade de candidatos com ensino superior no Acre cresceu 58,2% nestas eleições municipais 2020. A proporção em relação ao total também cresceu, chegando 26,2%.

No próximo dia 15 de novembro ocorre o primeiro turno das eleições municipais de 2020. O número de candidatos com ensino superior, em ambos os cargos (legislativo e administrativo), subiu 58,2% no Estado do Acre em relação à última eleição municipal, ocorrida em 2016. Em 2016, 460 dos postulantes às vagas de vereador, prefeito e vice-prefeito no estado tinham ensino superior. Em 2020, esse número subiu para 791.

“Vale pontuar que o número de candidatos no geral também cresceu (saindo de 2.183 para 3.018), mas a proporção quem tem diploma em relação ao todo aumentou também. Em 2016, eram 21,1% e, em 2020, subiu para 26,2%”, informou ao ac24horas a assessoria do Quero Bolsa.

A porcentagem é maior em prefeitos e vice-prefeitos A porcentagem de candidatos com ensino superior é maior entre os candidatos a prefeito e vice-prefeitos. Em 2020, eles eram 56,2% do total, entre os prefeitos, e 60,0% entre os vice-prefeitos.

No caso dos vereadores, eles correspondem a 24,2%. Entre os vereadores, o crescimento foi de 56,6%, saindo de 389 para 687. No caso de prefeitos, a alta foi de 72%, e, entre vice-prefeitos, o crescimento foi de 64,8%.

Perfil geral no país

O perfil do candidato com ensino superior é homem, negro, professor, entre 40 e 50 anos. Se for analisar o perfil do candidato com ensino superior, pode-se ver que ele é:

● Homem, com 61,2% do total;

● Negro, com 76,1% do total;

● Entre 40 e 50 anos, com 36,7% do total;

Entre as ocupações, a que aparece com maior quantidade é a de professor, não importe o nível, com 20% do total. Na sequência, aparecem:

● Servidor público – 13,7%

● Empresário- 5,6%;

● Vereador (ou seja, tentando reeleição) – 2,9%;

● Pedagogo – 2,9%;

● Advogado – 2,4%.

