Apenas 22% da faixa etária de campanha contra sarampo foi vacinada no Acre

Confira a agenda dos sete candidatos à Prefeitura de Rio Branco para esta sexta-feira (16). Entre os compromissos estão: bandeiraço, ações do Outubro Rosa, reunião com apoiadores e gravação para material de campanha.

O candidato do Partido dos Trabalhadores, Daniel Zen inicia o dia na Estrada Irineu Serra, com a madrinha Peregrina e visita área comercial da Antônio da Rocha Viana. Zen segue a tarde em agenda na Cidade do Povo.

O policial federal e pastor Jamyl Asfury, inicia o dia visitando empresas e à tarde continua com visitas a lideranças comunitárias.

Já o candidato Minoru Kinpara se reúne das 6h30 às 11h30 com lideranças comunitárias. Das 14h às 15h20 agenda interna e logo depois realiza a Caminhada no Jorge Lavocat. Ponto de encontro: No box da Polícia do Tancredo Neves, e encerra o dia com reunião com esportistas, no bairro Chico Mendes.

O candidato do MDB, Roberto Duarte, pela manhã, grava material de campanha e se reunirá em empresas, além de participar de alinhamento de campanha e encontro com mulheres do MDB.

A prefeita Socorro Neri grava programa eleitoral, em seguida deverá participar de um ato com Amigos do MPS. À tarde deverá se reunir com Oton Sales (DEM) e com o vereador Antônio Morais e pastor Ednaldo.

O candidato do Progressistas à prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom se reúne com empresários, realiza caminhada no Cidade Nova, bandeiraço na Ponte Metálica e caminhada na Sobral. A tarde se reúne com apoiadores e encerra o dia com um bandeiraço na bola preta.

Jarbas Soster, do AVANTE, realiza visitas ao bairro Vitória 1 e 2, caminhada no bairro Chico Mendes e participa de uma ação do Outubro Rosa.