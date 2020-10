Alysson Bestene faz visita e anuncia reforma e ampliação do hospital de Xapuri

O secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene, esteve no hospital Epaminondas Jácome, de Xapuri, nesta quinta-feira, 15. A visita ocorreu alguns dias depois de o Sindicato dos Médicos do Acre afirmar que encontrou uma estrutura precária na unidade de saúde quando esteve no local há cerca de duas semanas.

Paredes cheias de infiltração, uma porta improvisada que potencializa a contaminação e o afundamento do piso da sala de emergências com risco possível de desmoronamento foram alguns dos problemas relatados pela direção do Sindicato em release divulgado à imprensa.

Na oportunidade, o presidente do Sindmed em exercício, Guilherme Pulici, disse que um relatório seria enviado Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e ao Ministério Público Estadual (MPE-AC) apresentando todas as demandas encontradas com o objetivo de cobrar melhorias.

“O hospital passou apenas por uma pintura na fachada do prédio, deixando a parte interna sem os reparos necessários. A situação pode resultar inclusive na interdição por parte do Conselho Regional de Medicina (CRM), se o órgão fiscalizador julgar procedente”, explicou o sindicalista naquela ocasião.

De acordo com informações da estatal Agência de Notícias do Acre, o governo do estado, com a atuação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), elaborou um projeto que irá garantir não somente a reforma como também a ampliação do hospital e a implantação de um laboratório, cujas obras estão em andamento.

“Esse é um dos projetos do governador Gladson Cameli, e estamos empenhados em promover de forma efetiva a melhoria da saúde como um todo, não apenas na parte estrutural, como também de assistência e acolhimento à população acreana”, ressaltou o secretário de Saúde na visita ao hospital de Xapuri.

Alysson afirmou ainda que a previsão de entrega do laboratório é para o próximo mês, junto com o governador Gladson Cameli. A visita dele ao hospital teve, segundo a assessoria da Sesacre, o objetivo maior de verificar os últimos detalhes antes da entrega do laboratório de análises clínicas.

Entrega de equipamentos

Segundo o que foi divulgado pela Agência de Notícias do Acre, o governo do estado, por meio da Sesacre destinou R$ 1,5 milhão em equipamentos para o hospital de Xapuri.

São 18 camas fawler, 15 escadas de 2 degraus, 15 mesas de cabeceira, 15 suportes de soro, 10 esfigmomanômetros, 10 estetoscópios, 1 otoscópio, 1 oxímetro, 5 suportes de hamper , 3 aspiradores, 1 aparelho de raio x, 1 autoclave 100 litros e 5 bancos mocho.

Entre os itens listados ainda contam 1 agitador de kline, 1 banho maria, 1 macrocentrífuga, 1 centrífuga, 1 contador de células, 1 microscópio, 1 cadeira para coleta de sangue, 1 homogeneizador de bolsa de sangue, 1 refrigerador, 3 bombas de infusão e 2 monitores multiparâmetro.