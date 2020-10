Alan Rick garante emenda ao MPAC para construção da sede do órgão em Assis Brasil

Sem televisão, a campanha eleitoral em Xapuri se concentra no rádio e nas ruas. Os “bandeiraços” e as caminhadas têm sido as principais ações dos quatro candidatos que disputam uma da prefeituras mais cobiçadas do estado.

Nesta quinta-feira, 15, o MDB, do candidato Carlos Venícius realizou uma caminhada pelas ruas do centro da cidade em homenagem ao “Outubro Rosa”, em alusão à campanha de combate ao câncer de mama e de colo do útero.

A principal atração do evento foi a presença do deputado federal Flaviano Melo, presidente estadual do partido, que afirmou estar entusiasmado e confiante na vitória do advogado Carlos Venícius na cidade que não é administrada pelo MDB desde 2008.

“Entre o rosa e o azul, hoje vi Xapuri mais do que colorir, vi Xapuri sorrir e acreditar que a princesinha do Acre pode e será melhor. Chega de aceitar migalhas. É hora de mostrar que sabemos onde estão os problemas e estamos prontos para resolver”.

O candidato emedebista, que já ficou conhecido pelo seu inseparável megafone, fez o trajeto da caminhada ao lado do deputado e discursou para os filiados e militantes de cima de um carro aberto, que dava apoio ao evento.

“O grande legado do PT para Xapuri foi a formação de uma panelinha que compõe a administração pública municipal. Os problemas do município não foram resolvidos em dois mandatos e nós estamos nos propondo a ser a mudança que a cidade precisa”.

Carlos Venícius afirmou que a hora é de o povo de Xapuri fazer uma aposta no futuro o elegendo para a prefeitura. Segundo ele, a administração atual já teve duas chances de resolver os problemas do município, mas fracassou no que prometeu.