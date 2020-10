“Socorro gosta mais de processo do que eu, que sou advogado”, diz vereador

O aumento da violência no estado do Acre foi um dos temas de discussão na sessão desta quinta-feira, 15, na Câmara de Vereadores de Rio Branco.

Triste, o vereador Rodrigo Forneck (PT), citou a morte do jovem Victor Mendes, de 21 anos, mais uma vítima da guerra entre facções. O jovem foi assassinado enquanto se divertia com os amigos, no bairro da Glória.

Forneck destacou que uma das estratégias de prevenção ao crime, deveriam ser as políticas públicas de fomento ao esporte e cultura, mas que infelizmente não é o que vem ocorrendo.

“Os investimentos em esporte na cidade de Rio Branco acabaram e não podemos continuar reclamando da guerra entre facções, sem no mínimo dar oportunidades para a juventude. O Governo do Estado tem que sair do discurso e ir para a prática. Quem matou aquele menino foi a omissão do Estado”, enfatizou.

Encerrando a fala, Rodrigo afirmou que a violência vem matando mais que a Covid-19. “Até a semana passada, o crime estava matando mais do que a Covid-19. Precisamos pensar qual a prioridade do poder público nessa hora”, argumentou.