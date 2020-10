Recepcionista, garçom e mecânico: veja as 32 vagas do SINE desta quinta-feira

A guerra entre facção na cessa e mais uma pessoa ainda não identificada foi morta a tiros na capital. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira, 14, no km 5, na Estrada do Quixadá, região no bairro São Francisco, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima foi encontrada por populares na estrada. Criminosos armados trouxeram o jovem em um veículo e o executaram com três tiros, A após a ação, os autores do crime fugiram do local.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação. A Polícia Militar fez patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).