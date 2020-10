O voto do silêncio

NOS SEUS DISCURSOS nos atos públicos a favor das candidaturas do MDB para as prefeituras, o deputado federal Flaviano Melo (MDB) transformou num mantra a afirmação de que, é importante a um prefeito ser de um partido que tem deputados federais e senador, porque isso é garantia de que virão recursos para as prefeituras, através de emendas parlamentares, que são impositivas. “É mais importante a um prefeito ter o apoio de parlamentares federais de que do governador, e essa é a vantagem de se eleger prefeitos pelo MDB, com dois deputados federais e um senador,” tem batido na tecla o velho lobo da política acreana. O MDB disputa a eleição municipal com candidatos a prefeito em 18 municípios, sem atrelamento ao governo estadual, do qual tem se mostrado distante. Mesmo sendo a sigla mais importante do leque de aliados da última campanha do governador Gladson Cameli, o MDB se encontra fora do governo. Está na contabilidade do MDB eleger oito prefeitos.

DENTRO DA LEGALIDADE

GOSTAR ou não gostar de resultado de pesquisa é normal. A pesquisa publicada pelo ac24horas está registrada na justiça eleitoral, foi cumprido o prazo de publicação, e a vida continua. Um candidato aceitar ou não a colocação na qual aparece, é algo pessoal.

NUNCA VAI AGRADAR

PESQUISA de opinião pública numa eleição nunca conseguirá unanimidade. E esta semana deverá ser publicada uma nova pesquisa no ac24horas. E prevista uma do IBOPE para a próxima sexta-feira, na TV-ACRE. Eu não brigo com pesquisa, porque retrata um momento.

QUAL A NOVIDADE?

E A ÚLTIMA pesquisa publicada pelo ac24horas não trouxe nenhuma novidade de causar espanto. Rotineiramente, o candidato Minoru Kinpara (PSDB) lidera a maioria das pesquisas feitas até aqui, e a prefeita Socorro (PSB) e Tião Bocalom (PP) brigando em segundo lugar.

NÃO VAI BRECAR

O CANDIDATO a prefeito da capital, Roberto Duarte (MDB), disse ontem ao BLOG que, em que pese o descontentamento da prefeita Socorro Neri, por serem mostradas as mazelas da cidade, continuará levando a população ao seu programa para reclamar dos problemas da cidade Eleição é assim: oposição critica, e quem está no poder, se explica. E o jogo segue.

OCUPANDO COM INTELIGÊNCIA

O CANDIDATO a prefeito de Rio Branco, Jamyl Asfury (PSC), vem ocupando com inteligência os poucos segundos que detém no horário eleitoral, para se comunicar com o telespectador.

ENTRAR NA CAMPANHA

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) chega amanhã a Rio Branco, onde deverá participar de um esforço para embalar a candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) a prefeito. Bittar foi o responsável pelas adesões do REPUBLICANOS e do PL, á candidatura do MDB.

SITUAÇÃO COMPLEXA

A ELEIÇÃO para a prefeitura de Cruzeiro do Sul pegou um rumo inesperado, com o crescimento da candidatura do sargento Adonis (PSL), que tomou um corpo além do esperado. Isso fez com que a disputa na cidade ficasse embolada, com a decisão devendo vir dos votos da área rural. Adonis mudou o discurso de ser o nome contra o poder, já elogia o governador.

NOVO CONTEXTO

O DEPUTADO Nicolau Júnior (PP) também conseguiu colocar a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul num novo contexto. Foi o responsável pela engenharia de botar no mesmo palanque 12 partidos para apoiar a candidatura do Zequinha (PP), e ter o Gladson ao lado.

QUEIXA DE ABANDONO

DEFENSOR da candidatura da Branca Menezes (PSDB) para à prefeita de Senador Guiomard, reclamou ontem em e-mail ao BLOG de que, a candidata não está tendo o apoio que merece do partido. É bom lembrar que, daqui dois dias já se estará entrando nos últimos 30 dias de campanha.

NUNCA SERÁ COMO

CONVERSANDO ontem com uma das figuras políticas que sabe tudo de eleição, ele fez um comentário, com o qual concordo: seja qual for o resultado desta eleição municipal teremos um quadro político novo, vai acontecer uma rearrumação na política acreana.

NÃO TEM COMO

Não tenho também a menor dúvida que, as composições políticas para 2022, serão outras.

NA CABEÇA DOS DIRIGENTES

Não se repetirá. Não sou afoito em afirmar que, a coligação que elegeu o governador Gladson , morreu no exato momento em que não conseguiu ter uma candidatura de consenso á PMRB.

FOI MUITO ESPERTO

O DEPUTADO Nicolau Júnior (PP) foi muito esperto, de uma sabedoria sem tamanho, ao conseguir antecipar a eleição para a presidência da ALEAC, e se reeleger. No novo quadro de formatação de forças que acontecerá após a eleição, teria mais dificuldade de se reeleger.

TENTANDO DATAFOLHA

HÁ um grupo político imbuído em tentar trazer para uma rodada de duas pesquisas para a prefeitura de Rio Branco, o instituto DATAFOLHA. É bom para comparar com outras pesquisas.

SEM SENTIDO

SEM NENHUM sentido prático a nota emitida pelo vice-governador Major Rocha, na defesa do presidente do PSDB, Manoel Pedro, o Correinha, acusado internamente de conduzir a campanha com mau humor. É o tipo de situação que deve ser discutida internamente.

A PEPETA PEGOU VENTO

PARA o professor Coelho, vencedor de várias campanhas como articulador de candidaturas, a campanha do Tião Bocalom (PP), na sua visão “a pepeta pegou vento”, e considera a aceitação do nome, muito boa em meio à população. “Vamos estar no segundo turno”, prevê Coelho.

RODADA DE ENTREVISTAS

SORTEIO entre os candidatos feito, datas fixadas, e o cronograma definido para a rodada de entrevistas que a equipe de jornalistas do ac24horas fará com todos os candidatos a prefeito de Rio Branco. A série será aberta com Roberto Duarte (MDB), dia 26 deste mês, às 19h30.

GRANDE OPORTUNIDADE

OS SETE CANDIDATOS a prefeito de Rio Branco terão a oportunidade de expor o que pretendem fazer para melhorar a cidade, tendo 50 minutos para discorrer sobre os seus projetos. Pelo grande número de acessos do site, serão vistos por milhares de pessoas.

AQUELA COISA CHAPADA

PODE ser que melhore, mas os programas eleitorais dos grandes partidos têm sido aquela coisa chapada, sonolenta, sem algo que possa atrair a atenção do telespectador. Estão perdendo a oportunidade de se comunicar de forma direta com o eleitorado.

DENTRO DOS CÁLCULOS

MESMO com a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul sendo no contexto de uma disputa mais apertada, o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) não mostra nenhuma preocupação com o desempenho do candidato Fagner Sales (MDB), que considera bom, e está certo da vitória.

FAZENDO AS CONTAS CERTAS

ENTRE cinco a seis vereadores de Rio Branco devem se reeleger. Alguns por causa da forte estrutura de campanha, e outros porque terão todo um partido centrado na sua candidatura. Por isso, o que estará em disputa na Câmara Municipal da capital serão em torno de 11 vagas.

PODE DAR PRISÃO

É BOM os candidatos a vereador e a prefeito contratarem bons coordenadores de campanha e que conheçam finanças, a má aplicação dos recursos do Fundo Eleitoral poderá dar em prisão.

GRANA ALTA

A PREFEITA Socorro Neri saiu na frente dos demais candidatos nas doações para a sua campanha, recebendo a bolada de 100 mil reais de um dos donos do supermercado Araújo.

NÃO MUITO DIFERENTE

CHEGANDO uma pesquisa interna de um grande partido, sem apresentar novidades na colocação dos candidatos, na capital. Só posso dizer que; achei coerente, e como não foi registrada no TRE-AC não posso citar nomes, e nem os percentuais atribuídos a cada um deles.

QUE TAMANHO VAI SAIR?

A GRANDE pergunta que pode ser feita é, de que tamanho sairá o PT da eleição para a prefeitura da capital? Será a oportunidade de mensurar até que ponto foi o estrago da última derrota. E, no interior, se saber se aumentará ou diminuirá o número de prefeitos.

FRASE MARCANTE

“É mais belo saber alguma coisa de tudo do que saber tudo de alguma coisa”. Pascal.