Sobre conflitos e guerras, certa vez o poeta e escritor Ferreira Gullar disse, na questão palestina, que a guerra dificilmente acabaria porque os dois lados tinham razão. “Não teve a guerra dos cem anos, pode ter a guerra dos mil anos ou mais”. Gullar acrescentou que quando brigava com a mulher ele tinha razão e ela também. “Eu cheio da razão, ela ia para a casa da mãe dela puta da vida e eu ficava f* sozinho em casa, quer saber, eu não quero ter razão, eu quero é ser feliz”. Quem quer ser feliz?

Caixa 2

Valeu o esforço da OAB em pactuar com os sete candidatos a prefeito de Rio Branco para que se tenha eleições limpas. Sem corrupção, fake news, abuso de poder e sem caixa 2 de campanha. É até romântico, mas a realidade é bem diferente, principalmente em relação ao caixa 2. Qualquer prefeitura já é um caixa 2 por excelência. Abuso de poder político e econômico é inerente ao processo eleitoral por parte de quem está no poder. Parece até um direito do prefeito-candidato a reeleição. A culpa não é do gestor, mas da legislação que permite a reeleição. Para por fim a essa excrecência jurídica que desequilibra as disputas eleitorais a OAB também vem atuando junto ao Congresso Nacional para mudar as leis.

Sujeira a vista

Nós que militamos no jornalismo muitas vezes ficamos sabendo antecipadamente que alguns candidatos, principalmente por parte de quem está no poder, pretende armar escândalos para seus adversários. Ainda bem que o Ministério Público Eleitoral, magistrados e a Polícia Federal estão atentos as armações. O tiro acaba saindo pela culatra.

Carrada de votos

A aparição do candidato do PROGRESSISTA, Tião Bocalom, no programa eleitoral com um pacote de arroz falando de produção de alimentos no Acre foi uma sacada genial. Ganhou uma carrada de votos. Bocalom fala de um jeito que o povo entende. Podem até nem votar nele, mas gostam.

“Vencer uma eleição não é difícil, difícil mesmo é governar”. (Adágio popular)

. Certo está o professor Francisco Nepomuceno, o Carioca do PT, em não falar nada, não conceder entrevistas.

. O que falar se a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu e a noite esfriou??

. Não há mais utopias, apenas a dura e cruel realidade, essa força cega que arrasta o mundo de um lado para o outro.

. Já dizia Salomão, O Pregador:

. Há tempo para todo o propósito, tempo de falar e tempo de ficar calado.

. Se eu ficar calado as mãos falam.

. Rodrigo Forneck, do PT, faz uma campanha redonda, tem uma boa equipe que trabalha duro, trabalha muito.

. Algumas mulheres em sua equipe e família são linha de frente!

. A propósito, uma das coisas que dá alegria no coração é quando se vota em um candidato honesto, íntegro, probo.

. “O bom nome vale mais do que ouro puro, a prata e pedras preciosas”, outra do Salomão.

. A questão é que tem gente que acha que essa vida aqui é a única, então tá!

. Para o PT, o governador só é bom em Rio Branco, mas em CZS e Brasiléia é uma maravilha de gente, sô!

. Bolsonaro, Toffoli, Centrão, STF…tudo juntinho como manda o figurino.

. Errado está quem acha que ele está errado.

. Não se governa sozinho!

. Viram um comunista passando, outros um fascista e outros mais um nazista…

. É cada uma, que parece duas!

. Bom dia!