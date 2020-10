Mãe de autista faz desabafo emocionante na rede social por filho se sentir excluído

View this post on Instagram

PROCURA-SE AMIGOS! Tenho um filho autista, com 12 anos de idade, seu nome é Ian Davi. Ontem na madrugada ele entrou em crise novamente, coisa que tem se tornado uma constante, depois que ele entrou na bendita fase da pré-adolescência. Aos prantos, falando algumas palavras desconexas, me disse que estava muito triste porque não tinha amigos, porque que ele tinha que ter nascido “errado”? Mãe isso é depressão! Eu que já estava em choque, com a dura realidade que escutava, fiquei sem esboçar reação, só as lágrimas que teimavam em cair e cair. Ali chorando passou um filme na minha cabeça, lembrando que na infância era menos difícil de assisti-lo, pois quando pequenos o Davi era cercado de cuidados, conseguimos com muito sacrifico fazer a mediação ou mesmo leva-lo para brincar nas praças, nos parques, mesmo sob os olhares curiosos julgando como uma criança mimada e malcriada! Depois que ele cresceu, passou a ter noção de que ele era diferente, então por iniciativa própria já não queria mais sair. Mesmo insistindo, para ir na praça ou na quadra para jogar bola, sua resposta foi sempre negativa. O isolamento começou antes mesmo do COVID-19, com a pandemia só agravou a situação. Tentando me controlar, fiquei perdida buscando palavras para explicar que não é fácil conseguir amigos! Que desde que o mundo é mundo a sociedade é altamente excludente com o “diferente”. Que essa dor que ele estava sentido era “normal”. Totalmente frustrada, comecei a pensar, que a vida das crianças com necessidades especiais é muito difícil. Principalmente quando crescem, pois, a maioria das famílias não possuem condições de pagar atendimento multidisciplinar. E por parte das instituições governamentais também não tem quem olhem por eles. Estão abandonados, porque não consigo ver resultados efetivos de políticas públicas, no tocante aqui, das crianças autistas. Principalmente quando crescem. Por acaso, elas deixam de ser autistas?! Infelizmente, não! Precisamos urgentemente de lugares onde os adolescentes autistas continuem recebendo assistência; ambientes em que possam conviver com outros autistas, um lugar onde possam ser tratados como realmente são, NORMAIS. ONDE POSSAM TAMBÉM TER AMIGOS