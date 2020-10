Homem é ferido com um tiro enquanto caminhava em canal no bairro Ivete Vargas

O Comitê do Plano Acreano de Comércio Exterior e o Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre estão integrando suas ações. As propostas das duas entidades irão convergir dentro das rotas de desenvolvimento que já vêm sendo discutidas no âmbito do Fórum. Essas e outras pautas foram discutidas na manhã desta quinta-feira, 15 de outubro, na sede da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC).

Durante a reunião, os membros do Comitê apresentaram a agenda de calendários do Pacex a serem desenvolvidas ainda este ano. Entre as ações previstas estão o 1º Workshop de Comércio Exterior do em Cruzeiro do Sul, que terá como foco a integração entre Juruá e Pucallpa, no Peru, além de um Encontro de Especialistas em Comércio Exterior e uma reunião trinacional entre Acre, Pando e Madre de Dios.

Na abertura da reunião, o consultor de Comércio Exterior da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Victor Hugo Rondon, detalhou avanços e ações do trabalho do Pacex e destacou, por exemplo, que no próximo dia 20 haverá uma reunião em Brasília com o secretário de Assuntos de Políticas Aeronáuticas e a expectativa é de que haja assinatura de um convênio para viabilizar voos transfronteiriços sem a necessidade de pagar taxas internacionais, e entre os eixos estariam Pucallpa-Cruzeiro do Sul e Puerto Maldonado-Rio Branco.

Já o assessor de Relações Institucionais da FIEAC e um dos coordenadores do Pacex, Assurbanipal Barbary de Mesquita, enfatizou que todo o material produzido até aqui pelo Comitê do Comércio Exterior será entregue ao Fórum de Desenvolvimento. “Nossas propostas e estudos serão inseridos no que o Fórum está trabalhando, que são justamente as rotas de desenvolvimento. Além disso, aproveitamos esse encontro para avaliar as ações do Comitê deste ano e também definir outros eventos que ainda iremos promover em 2020”, ressaltou.

Presente ao evento, o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) no Acre, Fernando Bortoloso, elogiou o trabalho feito pelo Pacex. “O Comitê de Comércio Exterior tem feito um trabalho importante no sentido de contribuir para que os empreendimentos locais estejam preparados para alcançar mercados externos e assim possam contribuir ainda mais com a geração de emprego e renda. E o MAPA, tanto em nível estadual como federal, tem atuado para que possamos vencer as barreiras burocráticas e consolidar de vez o Acre como uma porta de entrada e saída de produtos para diversos outros países”, assinalou.

Também participaram da reunião representantes da Fecomércio, Sebrae, Acisa, CREA-AC, CRA-AC, CRC-AC, ZPE, Cescap, Setacre, Sinpal, entre outras instituições que integram o Pacex, além de consultores do Fórum de Desenvolvimento, que explicaram todo o trabalho da entidade.

Assessoria FIEAC