Gladson anuncia que Acre poderá ganhar mais uma empresa de táxi aéreo

View this post on Instagram

O Acre poderá ganhar mais uma empresa aérea de pequeno porte para o transporte de passageiros, a Omni Táxi Aéreo (OTA). Conheci um pouco mais sobre a empresa por meio do diretor-geral, Roberto Márcio Coimbra. A empresa está providenciando o pedido para atuar na região Norte junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A proposta é que a empresa faça a linha aérea entre os municípios de Manaus, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Porto Velho.