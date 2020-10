Filhos de detentas gravam vídeos e enviam às mães pela semana da criança

A Escola de Música do Acre (Emac) e o Departamento de Formação e Assistência Educacional irão promover nesta quinta, 15, a programação “Tarde de Arte e Saúde”. A atividade ocorre a partir das 14 horas e tem como público alvo os professores da rede estadual de ensino, em comemoração ao dia 15 de outubro.

A programação artística contará com a apresentação do coral e do grupo musical formado pelos alunos da Emac e exposição das obras dos artistas Arnaldo Alma e Darci Seles e dos alunos do NAAHS.

Relacionado

Também serão oferecidos diversos serviços de saúde do Projeto Corpo, Mente e Voz. Entre eles: dinâmica acolhedora com os psicólogos da SEE, palestra sobre prevenção do câncer de mama, palestra sobre qualidade de vida, teste de glicemia e aferição de pressão, roda de conversa sobre alimentação saudável e orientações posturais e de movimento