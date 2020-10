Homem foge em caminhonete, atropela criança e é parado com tiro no pescoço

Confira a agenda dos sete candidatos à prefeitura de Rio Branco para esta quinta-feira (15). Entre os compromissos estão: bandeiraço, caminhadas, reunião com apoiadores e empresários e presença em lançamentos de comitê de candidatos a vereador

O policial federal e pastor Jamyl Asfury, inicia o dia visitando empresas e polos na capital acreana. A tarde realiza visitas com lideranças comunitárias, e encerra o dia com reunião no Morro do Marrosa.

Minoru Kinpara (PSDB) se reúne com apoiadores e realiza reunião interna. A tarde realiza reunião interna com lideranças do Polo Benfica e Alto Alegre.

Duarte, pela manhã, participa de entrevista no “Balanço Geral”, na TV Gazeta e realiza logo depois uma caminhada na Estação Experimental. A tarde tem caminhada na baixada da sobral e bandeiraço no Terminal Urbano, e encerrando o dia na agenda com apoiadores.

A prefeita Socorro Neri participa de Encontro com funcionários do Arasuper, e logo depois deverá participar de reuniões institucionais. Às 17 horas participará do lançamento da candidatura de Richard Brilhante e reunião com pequenos empreiteiros.

O Progressista Tião Bocalom se reúne com empresários e realiza bandeiraço no Tancredo Neves. A tarde se reúne com empresários e faz caminhada no Vila Acre, e encerra o dia com reuniões com lideranças comunitárias.

O candidato do Avante, Jarbas Soster, realiza visitas com lideranças do bairro da Paz e um bandeiraço às 18 horas.

O candidato do Partido dos Trabalhadores, Daniel Zen, cumpre agenda com vereadores e visita área do comércio do bairro Tancredo Neves. Zen finaliza o dia com a live “Cidade Que Queremos”, transmitida para todo o Brasil pelas redes sociais da Mídia Ninja.